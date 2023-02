পূর্ব পাকিস্তান কর্মিসম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে

ভাষা আন্দোলনের শুরুতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা। এর প্রমাণ রয়েছে পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদনে, He took very active part in the agitation for adopting Bengali as the State language of Pakistan and made propaganda at Dacca for general strike on 11.3.48 on this issue. On 11.3.48 the subject was arrested for violating orders under section 144 Cr. P. C. (Secret Documents of Intelligence Branch on Father of The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Volume-1(1948-19750), P. 319

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত যখনই বঙ্গবন্ধু জেলের বাইরে ছিলেন, তখনই ভাষা আন্দোলনের সব কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন ও নেতৃত্ব দেন।