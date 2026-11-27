গল্প
নিষিদ্ধ ছাদ
টিফিনের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে করিডরে পায়ের আওয়াজের ঝড় উঠল। সবাই তখন ক্যানটিনের দিকে ছুটছে। কিন্তু রাহুল, মাইদুল ও শিপন উল্টো দিকে দোতলার একেবারে শেষের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।
এই বারান্দার শেষ প্রান্তেই সেই দরজা, যেটার নাম ‘নিষিদ্ধ ছাদ’। হেডমাস্টার সাহেবের কঠোর নির্দেশ, স্কুল চলাকালে বা ছুটির পর কোনো ছাত্রের ওই ছাদে যাওয়ার জো নেই। বহু পুরোনো ভবন, রেলিংগুলোও কেমন যেন জং ধরা। তাই ছাদের দরজাটা সব সময় তালাবদ্ধ থাকে।
কিন্তু আজ কাণ্ডটা কী!
রাহুল দরজায় হাত দিতেই ক্যাঁচ করে শব্দ হলো। তালাটা খোলা, শুধু হ্যাজবোল্টটা আটকানো।
মাইদুল গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘বলিস কী রে! হেডস্যার দেখলেই তো সোজা টিসি দিয়ে দেবে। চল, পালাই।’
রাহুল চোখের ইশারায় মাইদুলকে থামিয়ে দিল। তার চোখের ভেতর তখন থ্রিলার মুভির গোয়েন্দাদের মতো আলো জ্বলছে। ‘পালানোর কথা বলছিস? এমন সুযোগ জীবনে একবারই আসে। আয় দেখি ভেতরে কী আছে।’
শিপন চশমাটা নাক বরাবর ঠিক করে দরজায় হাত রাখল। সে কোনো ভয় পাচ্ছে না, তার চোখেমুখে কেবল গভীর কৌতূহল। সে বলল, ‘দাঁড়া, তাড়াহুড়ো করিস না। তালাটা খোলা কেন, সেটাই তো রহস্য।’
দরজা ঠেলে ভেতরে পা রাখতেই নাকে এল উইপোকা খাওয়া পুরোনো কাগজের একটা সোঁদা গন্ধ। ছাদের মেঝেতে শুকিয়ে যাওয়া পাতার স্তূপ। এক কোণে একটা মস্ত জলের ট্যাংক, তার ছায়া লম্বা হয়ে পড়ে আছে।
হাঁটতে হাঁটতে রাহুলের পা হঠাৎ কিসের ওপর গিয়ে যেন পড়ল। সে নিচু হয়ে তুলে নিল একটা ভাঁজ করা ছোট কাগজ।
মাইদুল কাঁচুমাচু মুখে বলল, ‘কী রে, বোমা–টোমা নাকি?’
রাহুল কাগজটা খুলে বড় বড় চোখে পড়ল। তাতে ঝরঝরে হাতে লেখা:
‘এখানে যারা আসে, তারা সবাই কিছু একটা খুঁজতে আসে। কিন্তু সবাই সেটা খুঁজে পায় না।’
পড়ে তিনজনেই কিছুক্ষণ চুপ।
শিপন কাগজটা রাহুলের হাত থেকে নিয়ে একনজর দেখে বলল, ‘ফৌজদারি অপরাধ বা ভুতুড়ে কাণ্ড নয়। এটা কেউ জেনেশুনেই আমাদের জন্য ফেলে গেছে। হাতের লেখাটা দেখ, বেশ পরিষ্কার।’
রাহুল মাথা দোলাল। ‘ঠিক বলেছিস। এটা কোনো কোড! কোনো রহস্যের চাবি!’
এরপর শুরু হলো তাদের চিরুনি তল্লাশি। ছাদের জং ধরা রেলিংয়ের পাশ থেকে শুরু করে জলের ট্যাংকের পেছন—সব জায়গায় তারা খুঁজতে লাগল। মিনিট দশেক খোঁজাখুঁজির পর শিপন নিজেই ট্যাংকের আড়াল থেকে ছাদের ঢালু পাটাতনের নিচে সযত্নে রাখা একটা পুরোনো টিনের বিস্কুটের বাক্স আবিষ্কার করল। পাটাতনের ছায়ায় ঢাকা থাকায় বাক্সটি সরাসরি বৃষ্টির জল বা রোদের হাত থেকে বেঁচে ছিল, যদিও তার গায়ে হালকা মরচে ধরেছে।
বাক্সটা তোলার সময় ওটার গা থেকে ধুলো ঝরে পড়ল।
মাইদুল ঢোঁক গিলে বলল, ‘খুলবি নাকি রে? ভেতরে সাপখোপ থাকতে পারে।’
রাহুল আর অপেক্ষা করতে পারল না। সে শক্ত ঢাকনাটা এক টানে খুলে ফেলল।
ভয়ংকর কোনো জিনিস নয়। ভেতরে সযত্নে রাখা আছে কয়েকটা হলুদ হয়ে যাওয়া ছবি, দুটো পুরোনো বলপেন, একটা ভাঁজ করা নোটবুক আর কয়েকটি চিরকুট।
শিপন একটা ছবি হাতে তুলে নিল। সাদাকালো বা হালকা সেপিয়া রঙের ছবিতে স্কুলের পোশাকে তিনটে ছেলে ছাদের এই কোণেই দাঁড়িয়ে হাসছে। তাদের একজনের মুখে চশমা, আরেকজনের চুলে অদ্ভুত কায়দায় জেল দেওয়া।
নোটবুকটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে রাহুল অবাক হয়ে দেখল, সেখানে কিছু স্বপ্নের তালিকা লেখা, কারও পাইলট হওয়ার ইচ্ছা, কারও গায়ক, আবার কারও অ্যান্টার্কটিকা যাওয়ার স্বপ্ন। পাতার কোণে খুব সুন্দর একটা লাইন লেখা:
‘আমরা বড় হয়ে যেখানেই যাই না কেন, এই ছাদ আমাদের তিনজনের গোপন রাজ্য হয়ে থাকবে।’
তার ঠিক নিচেই একটা সাম্প্রতিক তারিখ ও নাম লেখা নতুন কাগজ পাওয়া গেল। তাতে লেখা:
‘বিশ বছর কেটে গেছে। আজ মাঝরাতে প্রাচীর টপকে ছাদের পুরোনো দরজাটার শিকল খুলে ভেতরে এসেছিলাম। শিকলটা আগের মতোই দুর্বল হয়ে গেছে। ঢোকার পর দরজাটা আবার আগের মতো আটকেও দিয়েছিলাম, তবে তালা লাগাইনি। পুরোনো জায়গাটা ঠিক আগের মতোই আছে, শুধু আমরা তিনজন তিন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছি। বাক্সটা খুঁজে না পেয়ে ভেবেছিলাম হয়তো হারিয়ে গেছে, পরে দেখি এই পাটাতনের নিচেই লুকিয়ে আছে। যদি কখনো কৌতূহলী কেউ এই বাক্সটা পাও, বুঝবে কৈশোর কখনো মরে না।’
তিন বন্ধু কিছুক্ষণ পিনপতন নীরবতায় দাঁড়িয়ে রইল। ছাদের ওপর দিয়ে তখন দুপুরের চিল ডেকে গেল একটা।
মাইদুল আস্তে করে বলল, ‘লোকটা কি তবে আমাদের বয়সীই ছিল কোনো এককালে?’
শিপন মৃদু হেসে বলল, ‘ছিল তো বটেই। হয়তো সে ভেবেছিল তার বাক্সটা আর কেউ পাবে না। কিন্তু সে আমাদের জন্য ঠিক রেখে গেছে।’
রাহুল পকেট থেকে একটা ছোট নোটপ্যাডের পাতা ছিঁড়ে নিল। তারপর তার নিজের পেনসিলটা দিয়ে তাতে খুব যত্নে লিখে ফেলল তাদের তিনজনের নাম—রাহুল, মাইদুল, শিপন। তার নিচে লিখে দিল:
‘২০২৬ সালের এই দিনে আমরাও এই ছাদের গোপন রাজ্যের অংশ হলাম। আমাদের কোনো স্বপ্ন যেন হারিয়ে না যায়।’
চিঠিটা পুরোনো নোটবুকের পাতায় না রেখে সে আলাদা কাগজেই বাক্সের ভেতর রেখে দিল। তারপর সবাই মিলে বাক্সটা আবার আগের মতো ট্যাংকের পেছনের পাটাতনের নিচে খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখল।
নিচ থেকে তখন টিফিন শেষের ছুটির ঘণ্টা বাজছে।
দরজা দিয়ে সিঁড়িতে নামার সময় মাইদুল এক লাফে দুটো সিঁড়ি পার হয়ে বলল, ‘আচ্ছা, হেডস্যার যদি টের পান আমরা ছাদে গেছিলাম, কী হবে রে?’
রাহুল মুচকি হেসে পেছনের দরজাটার দিকে একবার তাকিয়ে নিল। বলল, ‘বলব আমরা গোয়েন্দাগিরি করতে গেছিলাম। স্কুলের পুরোনো ইতিহাসের কেস সলভ করতে!’
শিপন চশমাটা ঠিক করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, ‘আগে চল তো অঙ্কের ক্লাসে স্যারের বকুনি থেকে কেসটা সলভ কর দেখি।’
তিনজনে হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাওয়ার আগে দরজাটা আগের মতো করে আলতো করে টেনে দিল, যেমনটা ওরা ঢোকার সময় পেয়েছিল। শুধু হ্যাজবোল্টটা আগের মতোই একটু আটকে রইল, যেন তাদের এই গোপন রাজ্যের কথা কেউ টের না পায়।
ভরতখালী, সাঘাটা, গাইবান্ধা