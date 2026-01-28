স্বপ্নের সমাবেশ ও একঝাঁক বন্ধুর বিজয়ী হওয়ার গল্প

ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫
স্বপ্নের সমাবেশ ও একঝাঁক বন্ধুর বিজয়ী হওয়ার গল্প
ভোরের হিমেল হাওয়া, কুয়াশাভেজা শহর আর চোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের যাত্রা। গন্তব্য হলো প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫। গত ২৫ ডিসেম্বর যখন আমরা জামালপুর থেকে ট্রেনে উঠি, তখন ট্রেনের জানালার বাইরে যেমন ভোরের আলো ফুটছিল, তেমনি আমাদের মনেও ডানা মেলছিল এক রোমাঞ্চকর উত্তেজনা।
সংগ্রাম ও সংকল্পের যাত্রা
যাত্রাপথ একদম সহজ ছিল না। ট্রেনের দেরি, ছোটখাটো নানা ভোগান্তি আর পথের ধকল—সবই আমাদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করেছে। কিন্তু জামালপুর বন্ধুসভার বন্ধুদের মনে তখন একটাই চিন্তা, যেভাবেই হোক, সময়মতো পৌঁছাতে হবে প্রাণের এই মেলায়। সব বাধা পেরিয়ে যখন আমরা নির্ধারিত ভেন্যুতে পা রাখলাম, তখন আমাদের ক্লান্তি উধাও হয়ে গেল এক নিমেষেই।
তাঁবুজীবন ও নিরাপত্তার চাদর
ভেন্যুতে পৌঁছেই চোখ জুড়িয়ে গেল। মাঠজুড়ে সারি সারি সাজানো তাঁবু, যেন এক পটে আঁকা ছবি। ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য আলাদা এবং সুসংগঠিত থাকার ব্যবস্থা ছিল দেখার মতো। বিশেষ করে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা আমাদের নিশ্চিন্তে উৎসব উপভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছিল। প্রকৃতির কাছাকাছি সেই তাঁবুজীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকের জন্যই ছিল প্রথম ও অবিস্মরণীয়।
টোকেনের লাইনে দেশ দেখা
খাবার সংগ্রহের জন্য টোকেন হাতে লাইনে দাঁড়ানো ছিল এক ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা। সেই লাইনে দাঁড়িয়েই পরিচয় হয়েছে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার বন্ধুদের সঙ্গে। অচেনা মানুষগুলো মুহূর্তেই আপন হয়ে উঠল। হাসি, আড্ডা ও কুশল বিনিময়ের সেই মুহূর্তগুলোই যেন আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল—আমরা সবাই এক পরিবারের।
সাংস্কৃতিক উন্মাদনা ও প্রিয় মুখ
সাংস্কৃতিক পর্ব শুরু হতেই পাল্টে গেল মাঠের আমেজ। গান, নাচ ও আবৃত্তির সুরে মুখর হলো চারপাশ। সবচেয়ে বড় চমক ছিল টিভির পর্দায় দেখা প্রিয় সেলিব্রিটিদের সামনে থেকে দেখা। তাঁদের উপস্থিতি ও প্রেরণামূলক কথাগুলো আমাদের উচ্ছ্বাসকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।
অর্জনের গৌরব: সেরা ১০–এ জামালপুর
পুরো সমাবেশের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও গর্বের মুহূর্ত এল তখনই, যখন মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হলো সেরা ১০ বন্ধুসভার তালিকায় স্থান পেয়েছে জামালপুর বন্ধুসভা। সে এক অবিশ্বাস্য আনন্দ! আমরা সবাই মিলে এক দৌড়ে স্টেজে উঠে যখন পুরস্কার গ্রহণ করলাম, তখন মনে হলো, আমাদের সব কষ্ট আজ সার্থক।
শুধু তা–ই নয়, আমাদের বন্ধুরা অনেক পরিশ্রম করে ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ শিরোনামে একটি দেয়ালিকা তৈরি করেছিলেন। সমাবেশে প্রদর্শিত সারা দেশ থেকে আসা বন্ধুসভার তৈরি দেয়ালিকার ভিড়ে আমাদের তৈরি সেই দেয়ালিকাটিও সেরা ১০–এ জায়গা করে নেয়। এই দ্বিগুণ অর্জন আমাদের জন্য ছিল এক বিশাল পাওয়া।
উৎসবের রাত
রাত নামতেই সমাবেশের চেহারা বদলে যেত। তাঁবু থেকে তাঁবুতে বন্ধুদের মিছিল, গান, নাচ ও অফুরান আড্ডা। শীতের সেই রাতগুলো যেন শেষই হতে চাইছিল না। কখন রাত গড়িয়ে ভোর হতো, আমরা কেউ টেরই পেতাম না।
প্রথম আলো বন্ধুসভার বন্ধু সমাবেশ ২০২৫ আমাদের শুধু পুরস্কার দেয়নি, দিয়েছে একরাশ স্মৃতি আর বন্ধুত্বের নতুন এক ঠিকানা। তাঁবুজীবনের সেই স্মৃতি, সেরা হওয়ার গৌরব ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সেই মুহূর্তগুলো হৃদয়ে অমলিন হয়ে থাকবে আজীবন। এই সমাবেশ আমাদের শিখিয়েছে—একতা ও পরিশ্রম থাকলে যেকোনো স্বপ্নই ছোঁয়া সম্ভব।
সভাপতি, জামালপুর বন্ধুসভা