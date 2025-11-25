জাতীয় বন্ধু সমাবেশ
মৌচাকের সবুজ মাঠে স্বপ্ন বোনে তারুণ্য
বন্ধুরা কোনো প্রতিদান চায় না—তারা খোঁজে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ। নিঃস্বার্থ সেই বন্ধুরা দুর্যোগে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে যায় মানুষের পাশে। বন্যায় ত্রাণ হাতে পৌঁছে যায় দূর গ্রামে, শীতে জড়িয়ে দেয় উষ্ণতা, ক্ষুধার্ত মানুষের হাতে তুলে দেয় খাবার। পরিবেশ রক্ষায় লাগায় গাছ, উৎসবে শিশুকে দেয় রঙিন পোশাক। আবার সমৃদ্ধ মানুষ গড়তে আয়োজন করে বই পড়া কর্মসূচি, শিল্প–সাহিত্যের কর্মশালা, নেতৃত্ব ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষণসহ নানা কার্যক্রম। দেশের অগ্রযাত্রায় বন্ধুসভার সদস্যদের এই নীরব অবদান এক অনন্য শক্তি।
এই নিবেদিত চেতনারই প্রতিদান যেন জাতীয় বন্ধু সমাবেশ—যেখানে সারা দেশের বন্ধুরা একত্র হয়, ভাগ করে নেয় মানবতা, সহমর্মিতা আর স্বপ্নের আলো। সেই সমাবেশের মঞ্চ যখন হয় গাজীপুরের মৌচাক স্কাউট মাঠ, তখন প্রকৃতিও যেন তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। শালবনে ঘেরা গাঢ় সবুজের নিঃশব্দ মায়া, মাথার ওপর নীল আকাশ, রাতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না আর পাতার ফাঁক গলে ভোরের উষ্ণ আলো—সব মিলিয়ে তৈরি হয় বন্ধুত্বের এক শান্ত, স্বপ্নময় আবহ।
এই মাঠেই আগামী ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ। যেখানে মহানগর, জেলা শহরসহ দেশের নানা প্রান্ত থেকে বন্ধুরা উপস্থিত হবে। এখানে তাঁরা ভুলে যায় নিজেদের পেশা, পরিচয়। নিখাদ বন্ধুত্বে একাকার হয়ে যায় সবার পরিচয়।
বন্ধু সমাবেশ মানে শুধু এক অনুষ্ঠান নয়, এ যেন আলোকিত মানুষের মিলনমেলা। তারুণ্যের স্বপ্ন আর মানবিকতার এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। হাজারো বন্ধুর পায়ের ছন্দ, চোখের দীপ্তি, হাসি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস আর কোলাহল স্কাউট মাঠকে করে তোলে জীবন্ত। প্রকৃতির নীরবতার সঙ্গে মানুষের প্রাণের সুর মিলে তৈরি হয় এক আশ্চর্য অনুভূতি।
লেখক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, উদ্যোক্তা, প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশায় সমৃদ্ধ মানুষের আগমনে সমাবেশ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। বন্ধুদের উদ্দেশে তাঁরা জীবনের স্বপ্ন, সংগ্রাম, মানবিকতা আর দায়িত্বের কথা বলেন। বন্ধুরা শিখে নেয় জীবন শুধু নিজের জন্য নয়, চারপাশের মানুষের জন্যও এক দায়িত্ব। এখানে জীবন মানে স্বপ্ন দেখা, আলো ছড়ানো, যোগ্য মানুষ হওয়া। আর নীল আকাশের অসীমতা জানিয়ে দেয়, স্বপ্নের কোনো সীমানা নেই।
সমাবেশে বন্ধুরা জেগে ওঠে নতুন প্রাণে। অনন্য জীবনদর্শনে সমৃদ্ধ হয়। তারা বুঝতে পারে নিজের উন্নতির সঙ্গে কীভাবে চারপাশের মানুষকে ভালোবাসা যায়। প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হয়। আর কষ্টে থাকা মানুষের পাশে থাকতে হয়। বন্ধুসভার প্রত্যেক বন্ধু যেন এই মানবিকতার দূত।
তরুণেরা সব সময় সাহসী। ’৫২ থেকে ’২৪ পর্যন্ত ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে তাদের ভূমিকা রয়েছে। বন্ধু সমাবেশ থেকে বন্ধুরা নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। ভালো মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখে। সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। বন্ধু উৎসবের সময় মৌচাকের সবুজ মাঠ হয়ে ওঠে সৃজনশীল মানুষ হওয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয়। যেখান থেকে বন্ধুরা অঙ্গীকার করে অসাম্প্রদায়িক, মানবিক বাংলাদেশ গড়ার।
নাচ, গান, কবিতা পাঠ ও আলোচনাসহ নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় রঙিন হয় আয়োজন। এসব আয়োজনে থাকে চিন্তায়, মননে ভালো মানুষ হওয়ার প্রেরণা। এই আয়োজন সেই মানুষ তৈরি করতে চায়, যে মানুষ সমাজ বদলে ভূমিকা রাখে। বন্ধুসভার দর্শন হলো নিজেকে সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা এবং অসহায় মানুষকে সহযোগিতা করা। এর মধ্যেই বেঁচে থাকার আনন্দ। প্রত্যেক বন্ধু যদি নিজেকে আলোকিত করে, সেই আলোয় আলোকিত হবে বাংলাদেশ।
প্রায় দেড় দশক আগে ২০১০ সালে, প্রথম জাতীয় বন্ধু সমাবেশ হয়। উদ্বোধন করেছিলেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান। তবু মনে হয়, এই তো সেদিন। এ পর্যন্ত পাঁচটি সমাবেশ (২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮ ও ২০২০) হয়েছে। প্রতিটি সমাবেশে অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়েছে।
দেখেছি বন্ধুদের কী বাঁধভাঙা আনন্দ। কী উচ্ছ্বাস। কী দুর্বার গতি। কী স্বপ্ন। বন্ধুরা আলোর দিশারী, তারা মুক্তিকামী। তারা অশুভ, অন্ধকার থেকে মুক্তির গান গায়। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে উদ্যোগ নেয়। এগিয়ে যায় নতুন স্বপ্ন নিয়ে। সেই ধারাবাহিকতায় এ বছর ষষ্ঠবারের মতো মৌচাক স্কাউট মাঠে আয়োজিত হতে যাচ্ছে জাতীয় বন্ধু সমাবেশ। এখান থেকে নতুন ভাবনা, নতুন দিকনির্দেশনা নিয়ে বন্ধুরা ফিরে যাবে নিজ নিজ এলাকায়।
এমন বর্ণিল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ বারবার আসে না। এই সমাবেশ এত সুন্দর হয় যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্মৃতি থেকে যায়। জাতীয় বন্ধু সমাবেশের এই আয়োজন হলো রবীন্দ্রনাথের সেই উচ্চারণ, ‘অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই তো তোমার আলো…।’ তাই কোনো বন্ধুর এমন অনন্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া ঠিক হবে না। সবার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে বন্ধু উৎসব হবে প্রাণবন্ত।
বন্ধুত্বের এই সমাবেশ তোমার জন্য। বন্ধু তোমাকে অভিনন্দন, স্বাগত।
উপদেষ্টা, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভা