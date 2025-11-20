জাতীয় বন্ধু সমাবেশের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি শুরু

জাতীয় বন্ধু সমাবেশের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি শুরু
ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই সারা দেশে বন্ধুদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এরই মধ্যে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে স্থানীয় বন্ধুসভাগুলো। আগামী ২৫, ২৫ ও ২৭ ডিসেম্বর গাজীপুরের মৌচাকে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণকেন্দ্রে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সেই লক্ষ্যে পুরোদমে কাজ শুরু করে দিয়েছে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ও ঢাকা মহানগর।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের ১৫তম কার্যনির্বাহী সভায় এ বিষয়ে বিভিন্ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক।
শুরুতেই জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক ‘জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫’ নিয়ে এখন পর্যন্ত কী কী অগ্রগতি হয়েছে, সেসব বিস্তারিত তুলে ধরেন। বিশেষ করে ভেন্যু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অনেক কাজ এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে। আলোচনা করা হয় জাতীয় সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় বন্ধুসভার রেজিস্ট্রেশন ফরম, রেজিস্ট্রেশন ফি, আয়োজন সহযোগী প্রতিষ্ঠানদের সঙ্গে যোগাযোগ, ব্র্যান্ডিং, সমাবেশে ‘তারুণ্য’ ম্যাগাজিন ও বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশসহ নানা বিষয়।
এ ছাড়া আলোচনায় উঠে আসে সারা দেশে বন্ধুসভার নতুন কমিটি গঠনের বিষয়। এ-সংক্রান্ত একটি যোগাযোগ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সদস্যরা জাতীয় সমাবেশে স্থানীয় বন্ধুসভাগুলোর রেজিস্ট্রেশনের বিষয়েও যোগাযোগ করবেন। পাশাপাশি এবার জাতীয় সমাবেশে ‘বৃক্ষরোপণে সেরা দশ’, ‘সহমর্মিতার ঈদে সেরা দশ’ এবং বছরব্যাপী কাজের ভিত্তিতে ‘বর্ষসেরা দশ’ বন্ধুসভা সম্মাননা দেওয়া হবে। এগুলোর বিচারকাজের জন্য আলাদা কমিটিও গঠন করা হয়েছে।
এর বাইরে আলোচনায় উঠে আসে বিগত মাসে জাতীয় পর্ষদ ও সারা দেশের বন্ধুসভাগুলোর নানাবিধ কাজের মূল্যায়ন। কীভাবে আগামী দিনে কাজের গতি ও ব্যাপ্তি আরও বাড়ানো যায়, এ বিষয়ে মতামত প্রদান করেন জাতীয় পর্ষদের সদস্যরা। শিগগিরই ঢাকায় প্রথম আলো কার্যালয়ের সভাকক্ষে ‘ফ্যাক্ট চেকিং বিষয়ক’ দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়েও আলোচনা করা হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের উপদেষ্টা ডা. মোহিত কামাল, সাজিদ ফাতেমী, রাশেদা রওনক খান, সভাপতি জাফর সাদিক, সহসভাপতি রুবাইয়াত সাইমুম চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী ফিরোজ, মাহবুব পারভেজ, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গাজী আনিস, ডা. রেদোয়ান মাহমুদ, অর্থ সম্পাদক নুর-ই আলম, দপ্তর সম্পাদক তৌহিদ ইমাম, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক সাইফুল্লাহ সাদেক, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শাকিব হাসান, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক শাহিদা আলম, জেন্ডার-সমতাবিষয়ক সম্পাদক সাইমুম মৌসুমী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শামসুদ্দোহা সাফায়াত, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক জাহিদ ফেরদৌস, কার্যনির্বাহী সদস্য আলাদিন আসাদ, সৌমেন্দ্র গোস্বামী, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সভাপতি মাহমুদা বুশরা ও সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট।