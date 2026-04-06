মাল্টি স্কিল কেন আপনার ভবিষ্যতের জন্য এত জরুরি
বর্তমান পৃথিবী দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা আমাদের কাজের ধরন ও পেশাগত জীবনের কাঠামোকে আমূল বদলে দিচ্ছে। একসময় যে দক্ষতা দিয়ে একজন মানুষ সারা জীবন নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারতেন, আজ সেই বাস্তবতা আর নেই। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—নিজেকে সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা। এই সক্ষমতার মূল ভিত্তি হচ্ছে মাল্টি স্কিল বা একাধিক দক্ষতা অর্জন। সহজ ভাষায় বললে, মাল্টি স্কিল মানেই ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা।
পরিবর্তিত বিশ্ব ও মাল্টি স্কিলের প্রয়োজনীয়তা
একসময় ছিল, যখন একটি নির্দিষ্ট পেশা বা একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা থাকলেই ভালো চাকরি পাওয়া যেত। কেউ ব্যাংকার হলে সারা জীবন ব্যাংকেই কাজ করতেন, কেউ শিক্ষক হলে একই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রযুক্তিনির্ভর অটোমেশন একদিকে অনেক কাজকে সহজ করেছে, অন্যদিকে অনেক কাজকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন পেশা ও কাজের ক্ষেত্র। ফলে একজন মানুষ যদি কেবল একটি দক্ষতার ওপর নির্ভর করে থাকেন, তবে ভবিষ্যতে টিকে থাকা তাঁর জন্য ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়বে।
এ কারণেই বর্তমান সময়ে মাল্টি স্কিলের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। মাল্টি স্কিল বলতে বোঝায়, একজন ব্যক্তি তাঁর মূল দক্ষতার পাশাপাশি আরও কিছু সহায়ক ও সম্পর্কযুক্ত দক্ষতা অর্জন করা, যাতে তিনি একাধিক ধরনের কাজে নিজেকে দক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারেন। এটি কেবল কাজ পাওয়ার সুযোগ বাড়ায় না; বরং কর্মজীবনে স্থায়িত্ব, আত্মবিশ্বাস ও পেশাগত গ্রহণযোগ্যতাও তৈরি করে।
কর্মজীবনে মাল্টি স্কিলের প্রভাব ও সুযোগ
আজকের কর্মবাজারে নিয়োগকর্তারা শুধু ডিগ্রি নয়, বাস্তব দক্ষতাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। একজন গ্রাফিক ডিজাইনার যদি কেবল ডিজাইন জানেন, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় কনটেন্ট কীভাবে কাজ করে, তা না বোঝেন, তাহলে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ থেকে পিছিয়ে পড়তে পারেন। আবার একজন ভিডিও এডিটর যদি কনটেন্ট তৈরির ধারণা ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখেন, তাহলে তাঁর কাজের পরিধি ও আয়ের সম্ভাবনা—দুটিই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ একটি মূল দক্ষতার সঙ্গে যদি আরও একটি বা দুটি সম্পর্কযুক্ত দক্ষতা যুক্ত করা যায়, তাহলে একজন মানুষ নিজেকে শ্রমবাজারে অনেক বেশি কার্যকর ও প্রতিযোগিতামূলকভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।
মাল্টি স্কিলের আরেকটি বড় সুবিধা হলো আয়ের উৎস বহুমুখীকরণ। বর্তমান সময়ে অনেক মানুষ শুধু একটি চাকরির ওপর নির্ভর না করে ফ্রিল্যান্সিং, পার্টটাইম কাজ কিংবা অনলাইন সেবার মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় করছেন। কেউ চাকরির পাশাপাশি অনলাইনে ডিজাইন সার্ভিস দিচ্ছেন, কেউ কনটেন্ট তৈরি করছেন, কেউ ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কাজ করছেন। এসব ক্ষেত্রেই একাধিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। ফলে মাল্টি স্কিল একজন মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে আরও স্বাধীন ও নিরাপদ করে তোলে।
নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও শেখার কৌশল
বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সময়ে মাল্টি স্কিল একটি কার্যকর নিরাপত্তাবলয় হিসেবেও কাজ করে। কোনো একটি খাতে কাজের সুযোগ কমে গেলে কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে, বিকল্প দক্ষতার মাধ্যমে নতুন কাজ খুঁজে নেওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। এতে কর্মজীবনে হঠাৎ আসা বড় ধাক্কা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। বাস্তব জীবনে দেখা যায়, অনেক মানুষ চাকরি হারানোর পর নতুন একটি দক্ষতা অর্জন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পেশায় সফলভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই পরিবর্তনের সক্ষমতাই একজন মানুষকে ভবিষ্যতের জন্য প্রকৃত অর্থে প্রস্তুত করে।
তবে মাল্টি স্কিল বলতে একসঙ্গে অনেক কিছু অল্প অল্প করে শেখাকে বোঝায় না; বরং প্রথমে একটি মূল দক্ষতা দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করা অত্যন্ত জরুরি। সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নতুন নতুন সহায়ক দক্ষতা যুক্ত করাই হলো সঠিক পথ। যেমন কেউ যদি ওয়েব ডিজাইন শেখেন, তাহলে পরবর্তী ধাপে তিনি বেসিক এসইও, কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট কিংবা ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে পারেন। এতে কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং একই ক্লায়েন্টের জন্য একাধিক ধরনের সেবা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।
মাল্টি স্কিল অর্জনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ব্যক্তিগত উন্নয়ন। নতুন কিছু শেখা মানুষের চিন্তাশক্তিকে বিস্তৃত করে, সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা বাড়ায় এবং নিজের ওপর আস্থা গড়ে তোলে। একই সঙ্গে পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। একজন মানুষ যখন উপলব্ধি করেন যে তিনি নতুন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন, তখন তিনি ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও ইতিবাচক ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।
বর্তমান প্রজন্মের জন্য মাল্টি স্কিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁদের সামনে কর্মজীবনের সময় দীর্ঘ এবং এই দীর্ঘ সময়ে প্রযুক্তি ও কাজের ধরন একাধিকবার বদলে যাবে। আজ যে পেশাগুলো জনপ্রিয়, আগামী ১০ বছরে তার অনেকগুলোই হয়তো থাকবে না, আবার সৃষ্টি হবে নতুন নতুন পেশা। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার পরও শেখার প্রক্রিয়া থেমে থাকা চলবে না। আজকের বাস্তবতায় শিক্ষা মানেই কেবল সার্টিফিকেট নয়; বরং আজীবন শেখার মানসিকতাই প্রকৃত শিক্ষা।
শুধু প্রযুক্তি খাতেই নয়, প্রায় সব ধরনের পেশায় মাল্টি স্কিলের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। একজন শিক্ষক যদি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পাঠদান কৌশল জানেন, একজন উদ্যোক্তা যদি ডিজিটাল মার্কেটিং বোঝেন, একজন সাংবাদিক যদি ভিডিও ও মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন, তাহলে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পেশায় আরও শক্ত ও টেকসই অবস্থান গড়ে তুলতে পারেন। অর্থাৎ মাল্টি স্কিল কোনো নির্দিষ্ট পেশার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি আজকের সময়ের একটি সর্বজনীন প্রয়োজন।
তবে মাল্টি স্কিল গড়ে তুলতে হলে সুপরিকল্পনা অপরিহার্য। নিজের আগ্রহ, সক্ষমতা ও বাজারের চাহিদা বিবেচনা করেই দক্ষতা নির্বাচন করতে হবে। অকারণে অনেক কিছু একসঙ্গে শুরু করলে শেখার গতি কমে যায় এবং হতাশা তৈরি হতে পারে। ধাপে ধাপে শেখা, নিয়মিত অনুশীলন ও বাস্তব কাজে সেই দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করাই হলো মাল্টি স্কিল গড়ে তোলার কার্যকর উপায়।
বাস্তব প্রয়োগ, অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের বার্তা
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বললে, শুরু থেকেই মানবসম্পদ বিভাগে কাজ করার প্রবল আগ্রহ ছিল আমার। সে কারণেই পরিকল্পিতভাবে নিজের দক্ষতা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। প্রথমে একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এমবিএ সম্পন্ন করি। পাশাপাশি একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান থেকে পিজিডি ইন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিএইচআরএম) কোর্স সম্পন্ন করি। এর সঙ্গে মানবসম্পদবিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছি।
শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিনি। বাজারে যখনই মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কিংবা কর্মজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নতুন কোনো ধারণা, পদ্ধতি বা প্রযুক্তি এসেছে, তখনই সে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি এবং নিজ উদ্যোগে গবেষণা ও অধ্যয়ন চালিয়ে গেছি। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শেখার মানসিকতাই একজন পেশাজীবীকে এগিয়ে রাখে।
পাশাপাশি একজন নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে একটি পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করি, যা আমাকে পাবলিক স্পিকিং, কার্যকর উপস্থাপন কৌশল ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বক্তব্য উপস্থাপনে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করেছে। মানবসম্পদ বিভাগে কাজ করার সময় প্রশিক্ষণ পরিচালনা, প্রেজেন্টেশন প্রদান ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগে এই দক্ষতাগুলো আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে।
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করেছি—একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সম্পর্কযুক্ত ও সহায়ক দক্ষতা গড়ে তুললে একজন পেশাজীবী নিজেকে অনেক বেশি কার্যকর, আত্মবিশ্বাসী ও প্রস্তুত হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। বাস্তব অর্থেই, মাল্টি স্কিল একজন মানুষকে ভবিষ্যতের পরিবর্তনশীল কর্মজগতের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।
সবশেষে বলা যায়, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মজীবন কেবল একটি দক্ষতার ওপর দাঁড়িয়ে নেই। এটি দাঁড়িয়ে আছে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতার ওপর। আর এই সক্ষমতা গড়ে ওঠে একাধিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে। তাই মাল্টি স্কিল শুধু একটি অতিরিক্ত সুবিধা নয়; বরং ভবিষ্যতের জন্য একটি অপরিহার্য প্রস্তুতি।
আজকের বিশ্বে যে ব্যক্তি নতুন কিছু শেখার সাহস রাখে, নিজের দক্ষতার পরিধি বাড়াতে চায় এবং পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত থাকে—ভবিষ্যৎ আসলে তার জন্যই অপেক্ষা করে। সত্যিকার অর্থেই, মাল্টি স্কিল মানে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা।
প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা, বিক্রয় ডটকম