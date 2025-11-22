ভাবুক
প্রতিদিনকার কর্মব্যস্ততার ছুটিতে
শরীরটা এলিয়ে দিতেই
অবসাদ ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে যায়—
ঢুলে পড়ি ঘুমের রাজ্যে।
কী মনোরম মাধুর্যে সাজানো
কত কী দৃশ্যমান
হানাহানি নেই, নেই যান্ত্রিকতা
সবকিছু মানুষের।
এই নগরে স্লোগান ওঠে না
আতশবাজির মতো ঝাঁঝরা হয় না বুক
প্রকাণ্ড গাড়ির নিচেও পড়ে—
মানব সত্তা তথা মানুষ।
ষোড়শীর বাহারী ফুলের আস্তরণে
দুরন্ত কৈশোরের ছবি ফুটে ওঠে
একাকী বিষণ্ন ভগ্নহৃদয়ী নয় সেই—
চারু ও মুগ্ধতার রেশ দেহাবরণে।
জমিরন মরে না রুইতন জেগে থাকে
ভিখারির মতো থাকে না কেউ
বেঁচে থাকে যেন সব দুধেভাতে—
ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ে না কেউ।
এপাড়ায় কেতাদুরস্ত নেই কেউ
আতরাফ-আশরাফ ভেদাভেদ নেই
মানুষের জন্য মানুষ—
বেঁচে থাকে বাঁচিয়ে রাখে।
রগ ওঠা হাতের অবলম্বন আছে বৃদ্ধার
আরামকেদারায় চোখ বুঝে শান্তিতে
বৃদ্ধাশ্রমে নেই কেউ আজ—
সৌহার্দ্যের মিনার সাজায় সবে।
রুটিরুজির বন্দোবস্তে কেউ মরে না
আগ্রাসন নেই যৌতুকে
মানুষের জন্য মানুষ—
সৃজন করেছে সত্তারে।
আচমকা ঘুম ভেঙে গেল
বাহিরে উচ্চ স্বরে গালির বর্ষণ
স্লোগানে স্লোগানে প্রতিবাদ হত্যার—
মানুষরা ভালো নেই।
জাগতিক সব আয়োজন এখানে
দিব্যি হেঁটে বেড়ায় রক্তখেকো
তাই ভাবনা চিরস্থায়ী হয় না—
জাগতিকতা গ্রাস করে আমাকে।
বেঁচে থাকার জন্য নতুন ভোর চাই
স্লোগান মুক্ত একটি দেশ
নতুন শিশুর জন্য আরাধ্য নয়—
স্বপ্নের দেশ চাই।