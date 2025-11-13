দগ্ধ অনুপ্রবেশ
কিছু মানুষ আসে,
অগ্নিপদচিহ্ন মেখে,
মনস্থলের নির্জন উপত্যকায় ছড়িয়ে দেয়
নির্মোহ ব্যাধির বীজ।
তাদের দৃষ্টি,
নির্বাসনের মতো শীতল,
বুকের অন্ধকার ঘেঁষে ফেলে যায়
বেদনাধারের অনুরণন।
তারা আসে,
দুহাতে ধরে আত্মার কাচঘেরা স্থিতি,
চূর্ণ করে ভেতরের আলোকরেণু,
ছাই করে দেয় স্বপ্নের ধ্বনিমালা।
অভ্যন্তর প্রজ্বলিত হয়,
অশ্রুর নীরব অগ্নিতে,
যেখানে অনুতাপ ঝরে নিঃশব্দ দহন হয়ে,
আর ভালোবাসা হয় ক্ষতচিহ্নের প্রতিমা।
তবু এই দগ্ধতা,
একদিন হয় মহাকালীন শুদ্ধি,
যেখান থেকে জন্ম নেয় নতুন আমি,
ভাঙনের ভেতরেই অনন্ত স্থিতি।