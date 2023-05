মনের কথা শোনেন

আমার সাত বছরের ছাত্রকে বাক্য তৈরি শেখাচ্ছিলাম। সে একবারেই বুঝে গেল কীভাবে প্রদত্ত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করতে হয়। আমিও ছাত্রের বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ। তাকে বললাম, Like, Help, Bird দিয়ে বাক্য তৈরি করো। সে যথাক্রমে লিখল,

I like plane.

I help you.

I like bird.

আমি তো মহাখুশি। আর খুশি আমার ছাত্রও। বাক্য তৈরির মতো এত কঠিন কাজটা সে যে খুব সহজেই করতে পারে! বরং বাক্য তৈরি করার মতো সহজ একটি ব্যাপার আমি কেন তাকে এত সময় নিয়ে বোঝালাম, তা নিয়ে সে আমার ওপর বিরক্ত। পরদিন ছাত্রকে পড়াতে গিয়ে দেখি, তার মা মন খারাপ করে আছে। আমাকে তিনি বললেন, ওকে স্কুলে যেভাবে বাক্য তৈরি শেখায়, সেভাবেই পড়াও।

এ কথার কারণ খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, হোমওয়ার্কের খাতায় আমার ছাত্রের তিনটি বাক্য লাল কালিতে কেটে দেওয়া হয়েছে। মনে পড়ল, বাক্য তৈরির একটি নোট আগেই স্কুল থেকে সব শিক্ষার্থীকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে Like, Help ও Bird-এর বাক্যগুলো আছে যথাক্রমে,

The hen likes to eat worms.

My mother helps me in my study.

The bird is in the nest.