সহজিয়া সাধকের মাজারে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে
সহজিয়া সাধকের মাজারে
ঘুম ঘুম
এখনো ঘুম ভাঙেনি শহরের
রিক্ত কাঁটার প্রদাহ ব্যথায়
তোমার সঙ্গে জেগে উঠেছি সুনীল
নৈঃশব্দ্যের খোলসের ভেতর নৈসর্গের অনন্ত প্রাণ
জীবনের বিনিময়ে যেমন অকৃত্রিম জীবনের দান
মহাপ্রাণের ভেতর আদি-অন্ত প্রাণের খেলার হাতছানি
জেগে উঠেছি বাংলার অপরূপ দিগন্তবিস্তৃত ফলনের খেতে
জেগে উঠেছি আকাশ যেখানে আগুন, নদীর জলের সঙ্গে বিলীন
রাখালের বাঁশির সুরে রাই কিশোরী ওঠে মেতে
ঘুম ঘুম, আমার ঘুমন্ত দুচোখে
তোমার জাদুর হাত মেলে ধরে প্রজাপতির পাখনায়
পাখির ডানায়, নরম নরম একটা মিষ্টি সকালের ভোর
জীবনটা কঠিন হয়ে উঠছে বড়
নিয়ত কঠিনের সঙ্গে পথচলার লড়াইয়ে ক্লান্ত হতে হতে বেঁচে থাকি যারা
তুমিই যে পারো শান্তি-স্বস্তির নিশ্বাসে একটু সহজ করে দিয়ে যেতে
মরমিয়া ভালোবাসায় জাগিয়ে তুলতে পাড়া
সহজিয়া সাধক আমার, প্রত্যুষে আলিঙ্গন
গহিন তিমির রাত্রির অভাব-অনটন কাটিয়ে
যেন নতুন শরীর, নতুন মন
সহজিয়া সাধকের মাজারে প্রিয় বন্ধু আমার
জীবন যেন এভাবেই চিরকাল তোমাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে