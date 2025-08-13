আশাভঙ্গ
বেহেশতি সুভাষিত ফুলেরা
হাসি-আনন্দ, সুন্দর ভবিষ্যতের বদলে
দো-জাহানেই পেল দোজখের আগুন।
রাষ্ট্রচক্ষুর সামনেই
সেই আগুনে দগ্ধ হচ্ছে, ঝলসে যাচ্ছে
বেহেশতি বাগানের সব ফুল।
অথচ, কথা ছিল ফাল্গুনের দ্বিগুণ হওয়ার।
ফুলদের আর্তচিৎকারে আর্তনাদে
বাগানের মালিদের হাহাকারে
আসমান-জমিনও অভিমানে অনুতাপে লজ্জায়
ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ভারী হয়ে গেছে।
অথচ আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র চুপ!
সংস্কার ও সুন্দর নিরাপদ দেশের আশায়—
৭১ থেকে ২৫ পর্যন্ত
কত রক্তঋণে অর্জিত এই বাংলাদেশ।
রক্তে আগুন, কণ্ঠে তেজস্বী উচ্চারণ
এখনো তারুণ্যের নাকের ডগায় চিকচিক করছে ’২৪–এর জুলাই বিপ্লব।
অথচ সব ভুলতে বসেছে রাষ্ট্র!
সংস্কারের নামে সবই চলছে—আধপোড়া সিস্টেমে।
ফুল হারানোর শোকে
আমাদের দগ্ধ হৃদয়ের আগুন কে নিভাবে?
কার কাছেই–বা দেব বিচার?