ক্লান্ত পথিক
মনে হয়,
তোমাকে বলি—ভীষণ ক্লান্ত আমি;
এপথ–ওপথ হেঁটে হেঁটে পথ হারিয়ে
এখন নিঃস্ব অবসন্ন,
নান্দনিক স্নিগ্ধ সজ্জিত অতীত বিলিয়ে
আমিই এখন বিলুপ্তপ্রায়,
শুধুই নিকষকালো আঁধার
আমার সম্মুখসময়,
অ্যাস্ট্রোলজারের উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী
পুরোটাই প্লাবনে প্লাবিত,
অন্তরাত্মা ধুঁকে ধুঁকে জ্বলছে বহুকাল
হৃৎপিণ্ডের কম্পনে ফাটল ধরেছে সারা বুক
এখন আর একে অপরের ঠোঁটের গভীর
চুম্বনের জন্য আকুল হই না।
শরীরটা ঘুমিয়ে গেছে
এখন আর যুগল শয্যা উত্তাল
আবেশে উদ্বেলিত হয় না,
হয়তো,
এভাবেই কেটে যাবে বহুদিন-বহুকাল,
মাস কিংবা বছর।