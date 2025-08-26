বন্ধুদের লেখা

জলছবি

লেখা:
মাহবুব পারভেজ
অলংকরণ: এস এম রাকিবুর রহমান

একসময়ে ভালবাসার দক্ষিন দুয়ারটা খোলা থাকতো-
ভীষন রকম বাতাস আসত, বিকেলের রোদ আসত।
কোন এক শিলাবৃষ্টি শেষে-
দুয়ারপথে গগনে রংধনু পাড়ের শাড়ী দেখেছিলাম।
সেবার ডায়েরির নকশিপাতা-
ভীষণ উত্তেজনায় দুয়ারঘেঁষা নিমগাছে বাসা বেঁধে
পুনরায় পথ হারিয়েছিল দুপুরের নির্জনতায়।
একটা সুনীলের বিষন্ন বিকেল কিংবা
একটা জীবনানন্দের তারাভরা আকাশ
ওই দক্ষিন দুয়ার থেকে বড় ছিল না।
সরবতার ভাষায় ভরা ঘাসফুল আর নাকফুল;
আষাঢ়ে অসার দেহের মুগ্ধতা কয়লায় আঁচড় কেটেই-
ভাত ফোটার মত সাদা এক সকালে
সরলরেখায় দুয়ারের চোখে চোখ রেখেছিলাম।
প্রতি বৈশাখে আর অভিশাপে-
এখনো ক্যাচক্যাচ আওয়াজ তোলে দক্ষিণ দুয়ার।
খিলানটা খুলে গেছে। আটকালে বদ্ধ লাগে।
খোলা থাকলে ভীষনভাবে বাড়ি খায়।

