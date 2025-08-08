পূর্ণতার কথামালা
কোনো কিছুরই পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না
ছিল না কোনো লিখিত চিত্রনাট্য
যা কিছু ঘটে গেল তা ছিল কাকতালীয়।
জলবিন্দুকে আলাদা করার স্বপ্ন ছিল না
স্বাধীনসত্তায় মিশে যাওয়ার সাধ ছিল।
আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বপ্ন পুনর্বাসিত করা।
অন্ধকারের ভেতরেই আলোর সন্ধান করা
একসঙ্গে স্বচ্ছ পথচলা,
ফুটে থাকা দূরের পদ্ম দুটোর মতো
একই পাতায় প্রস্ফুটিত হওয়া।
আষ্টেপৃষ্ঠে প্রকৃতিকে জড়িয়ে
একসঙ্গে বেঁচে থাকা।
এগুলোর কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না
এগুলোর মহড়াও হয় না।
হয়ে যায় অবলীলায় স্বেচ্ছায়।
জীবনের এ এক চির রহস্য,
নয়তো এটি দুর্বোধ্য।
জীবনের জন্য কিছু চাওয়া–পাওয়া
নয়তো কোনো ভুল ভাবনা।