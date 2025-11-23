ইকারাস ২.০
সুখ্যাতি যেন দুঃসাহসী দেয়ালে আঁকে আত্মোৎসর্গের গ্রাফিতি
যার ভিন্ন পাতায় চলে সময়, অভিশপ্ত ক্রিট
যেখানে সুদিন ফেরে সময়ের শমনে,
ফোটে ফুল মৃণ্ময় ম্যাগনোলিয়া।
এই নেশাগ্রস্ত আবোল-তাবোল বাক্যালাপে
মাথা থেকে পালাচ্ছে দৈত্য-দানো,
সায় দিচ্ছে সুবেহ-সাদিক
শিশিরের টুপটাপে গড়ে পঙ্কিল প্রত্যুষ।
ধরো স্তব্ধ সময়, বিস্তীর্ণ জলরাশির মাঝে ছোট্ট দ্বীপ
মৃত্যুহীন জনপদ জুড়ে সবুজ ঘাস
উড়ে পেরোচ্ছি অনন্ত পথ, ফুল ও ফসিল,
ধরো ইশারা করছে শিশু ইকারাস
মুখোমুখি বসতে প্রোজ্বল সূর্যের সঙ্গে।
শোকগ্রস্ত বিকেল ঢলে পড়েছে যেন সন্ধের বুকে
সাঁজোয়া বাতাস আজ শব্দ ভাসায় সুতীক্ষ্ণ ফলায়
যে দু-একটি ঝিঁঝি উন্মত্ত ডেকে চলেছে অবিরাম