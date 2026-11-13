বই আলোচনা
ভিনদেশিদের ‘ভালোবাসায় বাড়ানো হাত’
একটি দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম কখনো কেবল তার নিজস্ব ভূখণ্ডের গল্প হয়ে থাকে না। কোনো জাতির ওপর যখন অন্যায়, নিপীড়ন ও মানবিক বিপর্যয় নেমে আসে, তখন সেই আর্তনাদ সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে যায় পৃথিবীর নানা প্রান্তে। কেউ কলম ধরেন, কেউ গানে প্রতিবাদ জানান, কেউ শিল্পের মাধ্যমে মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলেন, আবার কেউ নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ান নিঃস্বার্থ ভালোবাসায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এমনই বহু বিদেশি মানুষের মানবিক ভূমিকা আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে আছে।
সাংবাদিক ও লেখক মতিউর রহমান তাঁর ‘ভালোবাসায় বাড়ানো হাত’ বইয়ে সেই মানুষগুলোর অবদান তুলে ধরেছেন, যাঁদের ভালোবাসা ও সংহতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে দিয়েছে এক আন্তর্জাতিক মাত্রা।
মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের চর্চায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা এবং সাধারণ মানুষের অসীম আত্মত্যাগ স্বাভাবিকভাবেই সবার আগে স্থান পায়। কিন্তু এই সংগ্রামের পক্ষে বিদেশের মাটিতে যাঁরা জনমত গড়ে তুলেছিলেন, বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের অবদান নিয়ে আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম। ‘ভালোবাসায় বাড়ানো হাত’ সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। বইটি পাঠককে মুক্তিযুদ্ধের পরিচিত ইতিহাসের বাইরে নিয়ে গিয়ে দেখায়, কীভাবে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক দায়িত্ববোধ ভৌগোলিক দূরত্বকে অতিক্রম করতে পারে।
বইটির বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এখানেই। লেখক বিদেশি বন্ধুদের অবদানকে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করেননি; বরং সেগুলোকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। ফলে পাঠক বুঝতে পারেন, স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা একটি জাতির পাশে দাঁড়ানোর অর্থ কেবল সহানুভূতি প্রকাশ নয়; বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা। এই দৃষ্টিভঙ্গি বইটিকে নিছক তথ্যনির্ভর ইতিহাসের গণ্ডি থেকে বের করে মানবিক সংহতির এক মূল্যবান আখ্যানে পরিণত করেছে।
অভিজ্ঞ সাংবাদিক হিসেবে মতিউর রহমানের অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি বইটির একটি বড় সম্পদ। ঘটনার বিবরণ, ব্যক্তিদের ভূমিকা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর তথ্যনিষ্ঠতা ও সংযম পাঠকের কাছে বিষয়গুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। যাঁরা বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন না, যাঁদের সঙ্গে এ দেশের মানুষের ভাষা কিংবা সংস্কৃতির সরাসরি মিল ছিল না, তাঁরাও কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন—বইটি সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করে। তাঁদের অবস্থানের পেছনে ছিল মানবিক বিবেক, ন্যায়বোধ এবং নিপীড়িত মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা।
বইটি পড়তে পড়তে একটি বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়—মানবতার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য একই জাতীয় পরিচয়ের অধিকারী হওয়া জরুরি নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কিংবা বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে ভৌগোলিক নৈকট্যেরও প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজন হয় সংবেদনশীল হৃদয় ও নৈতিক সাহসের। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশি বন্ধুদের ভূমিকা এই সত্যেরই উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁদের অবদান স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আমরা কেবল অতীতকে জানি না, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যও মানবিক দায়িত্ববোধের শিক্ষা পাই।
বইটির পাতায় বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে ওঠেন আঁদ্রে মালরো, জোয়ান বায়েজ, বব ডিলান ও জর্জ হ্যারিসনের মতো ব্যক্তিত্ব। তাঁদের প্রত্যেকের পরিচয়, কাজের ধরন এবং প্রকাশের মাধ্যম ছিল আলাদা। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশার প্রতি তাঁদের সংবেদনশীলতা এবং মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে অবস্থান তাঁদের একই মানবিক বন্ধনে যুক্ত করেছে। মালরোর সংহতিমূলক অবস্থান, জোয়ান বায়েজের প্রতিবাদী কণ্ঠ, বব ডিলানের গানের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের সাংস্কৃতিক শক্তি এবং জর্জ হ্যারিসনের মানবিক উদ্যোগ—এসব প্রসঙ্গ পাঠককে উপলব্ধি করায়, ইতিহাসের গতিপথে শিল্প–সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
এই ব্যক্তিত্বদের কথা পড়তে গিয়ে মনে হয়, তাঁদের অবদানকে শুধু কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা যায় না। তাঁদের ভূমিকার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে শিল্প ও সংস্কৃতির সামাজিক শক্তি, জনমত গঠনের গুরুত্ব এবং মানবিক সংকটে নীরব না থাকার প্রয়োজনীয়তা। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠস্বরকে আরও দূরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব এখানেই যে তাঁরা একটি দূরবর্তী দেশের মানুষের দুর্দশাকে নিজেদের নৈতিক বিবেচনার বিষয় করে তুলেছিলেন।
লেখকের ভাষাশৈলী বইটির পাঠযোগ্যতা বাড়িয়েছে। তাঁর গদ্য সহজ, সাবলীল ও পরিমিত। ইতিহাসের বিষয়বস্তু তুলে ধরতে গিয়ে তিনি অতিরিক্ত আবেগের ওপর নির্ভর করেননি; আবার বর্ণনাকে এমন শুষ্কও হতে দেননি, যাতে পাঠক মানুষের গল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তথ্য ও অনুভূতির এই ভারসাম্য বইটিকে একই সঙ্গে জ্ঞানসমৃদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী করেছে। পাঠক এখানে ইতিহাসের নানা ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন, পাশাপাশি সেই ঘটনাগুলোর অন্তর্নিহিত মানবিক তাৎপর্য নিয়েও ভাবার সুযোগ পান।
‘ভালোবাসায় বাড়ানো হাত’ বইটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর আলোকচিত্রমালা। ইতিহাসের লিখিত বিবরণের সঙ্গে ছবি যুক্ত হলে অতীতের মানুষ ও ঘটনাকে উপলব্ধি করার একটি ভিন্ন পথ তৈরি হয়। এ বইয়ের আলোকচিত্রগুলোও সেই কাজ করেছে। ছবিগুলো কেবল বইয়ের সৌন্দর্য বাড়ায় না; বরং আলোচিত সময়, ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাবলির সঙ্গে পাঠকের একটি দৃশ্যমান সংযোগ তৈরি করে। লেখার মাধ্যমে যে ইতিহাসকে জানা যায়, ছবির মাধ্যমে তার কিছু বাস্তব অনুষঙ্গকে আরও কাছ থেকে অনুভব করা সম্ভব হয়। এ কারণে আলোকচিত্রগুলো বইটির উপস্থাপনাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং পাঠ-অভিজ্ঞতায় যোগ করেছে ভিন্ন মাত্রা।
বইটির শিরোনামও গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ‘ভালোবাসায় বাড়ানো হাত’ কথাটির মধ্যে রয়েছে সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও মানবিক দায়বদ্ধতার সম্মিলিত প্রকাশ। এখানে ভালোবাসা নিছক আবেগের বিষয় নয়; বরং অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর বাস্তব অঙ্গীকার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশি বন্ধুদের ভূমিকা এই শিরোনামের তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে। তাঁরা দেখিয়েছেন, মানুষের প্রতি ভালোবাসা তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে, যখন তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে এবং বিপন্ন মানুষের কল্যাণে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।
তবে বইটির গুরুত্ব শুধু অতীতের অবদান স্মরণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইতিহাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানবিক মূল্যবোধের চর্চা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংরক্ষিত বিষয় নয়। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে অন্যায় ও মানবিক বিপর্যয় দেখা দিলে তার বিরুদ্ধে কথা বলা এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানো আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেই অর্থে বইটি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণার পাশাপাশি বর্তমান সময়ের জন্যও প্রাসঙ্গিক এক মানবিক পাঠ।
মতিউর রহমানের ‘ভালোবাসায় বাড়ানো হাত’ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আন্তর্জাতিক সংহতি ও মানবিক দায়বদ্ধতার আলোকে দেখার একটি মূল্যবান সুযোগ করে দেয়। বইটি আমাদের পরিচিত ইতিহাসের আড়ালে থাকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সামনে নিয়ে আসে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে বিদেশি বন্ধুদের অবদান নতুন করে স্মরণ করতে শেখায়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে আগ্রহী পাঠক, ইতিহাসমনস্ক মানুষ এবং মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী সবার জন্য বইটি পাঠযোগ্য।
একটি জাতির স্বাধীনতার ইতিহাসে তার নিজের মানুষের আত্মত্যাগ যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনি সেই সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানো দূরদেশের বন্ধুদের অবদানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন। ‘ভালোবাসায় বাড়ানো হাত’ সেই স্মরণকে অর্থবহ করে তোলে। বইটি শেষ করে মনে হয়, স্বাধীনতার ইতিহাস শুধু একটি ভূখণ্ডের মানুষের সাহস ও ত্যাগের কাহিনি নয়; এটি পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিবেকবান মানুষের ভালোবাসা, সংহতি ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর ইতিহাসও।
বন্ধু, ভৈরব বন্ধুসভা