মানবিক বাংলাদেশ গড়ে উঠুক

২০১৩ সালে অফিশিয়াল কাজে পাবনা শহরে গিয়েছিলাম। সুহৃদ কাজী সোহেল ও আবুল মনজুর পাবনার হেমায়েতপুরের মানসিক হাসপাতাল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। কোনো এক সময় মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য নাকি ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাজধানী রাঁচিতে যেতে হতো। পাকিস্তান ও ভারত আলাদা রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ার পর, ১৯৫৭ সালে পাবনা শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে হেমায়েতপুরের জমিদার বাড়িতে এই মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তৎকালীন পাবনার সিভিল সার্জন মোহাম্মদ হোসেন গাঙ্গুলী। ভূমিদাতা ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধক ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। ব্রিটিশ আমলে করা মানসিক হাসপাতালটি হওয়ার কথা ছিল ভারতে।

সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ছিল। হাসপাতালে প্রবেশ করতে বিচিত্র আওয়াজ শুনে ভয়ে গা ছমছম করছিল। বিভিন্ন কক্ষ থেকে ভেসে আসছে গলা ফাটানো চিৎকার, খিলখিল হাসি, কেউ পশুপাখির ডাক দিচ্ছে, কান্নার আওয়াজ, চেঁচামেচি নানা বিচিত্র শব্দ। কত সুদর্শন তরুণ, যুবতী, নানা বয়সের মানসিক রোগীদের দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। কক্ষগুলো জেলখানার মতো বাইর থেকে তালাবদ্ধ। কিছু আছে হাসপাতালের বেডের মতো। অনেক রোগীকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। একটা কক্ষের সামনে গিয়ে অবাক হলাম, এক মেধাবী তরুণ নির্ভুলভাবে রবার্ট ফরেস্টের কবিতা আবৃত্তি করছে। কত সুন্দর উচ্চারণ, কবিতার চরণগুলো এখনো কানে বাজে— ‘A Minor Bird-I have wished a bird would fly away, and not sing by my house all day Have clapped my hands at him from the door when it seemed as if I could bear no more…।’