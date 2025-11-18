কঙ্কালসার
পুড়ে ছাই হয়ে তীব্র ঘূর্ণন বাতাসে ছিন্নভিন্ন আলপনা
পুরোনো মরিচা ধরা কিছু ক্লান্তি ঝরে পড়ে নোনাজলে,
ফুরফুরে মেজাজের অধিকাংশ স্বপ্ন অনিশ্চিত গন্তব্যে;
মেঘেরা হাসে ব্যর্থতায় নেতিয়ে পড়া দাম্ভিকের পরাজয়ে।
নতুন সকাল, অস্পষ্ট অতীত, পুরোনো সূত্রে ঘাসের শিশির
ধুলো–কাদায় মাখা অস্বস্তিতে পুনর্গঠনপ্রক্রিয়ার স্তরগুলো,
অতি উৎসাহী উত্তরসূরি...
নির্বিঘ্নে পূর্বসূরির রেখে যাওয়া বীজ প্রতিস্থাপনে ব্যস্ত;
পোশাক বদলায় বিদেশি পারফিউমে নির্ভরশীল চরিত্রে।
ঘর পোড়ে, কেউ আলু পোড়ায়, কেউবা হিসাব কষে লাশের
ঠিক কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে হাস্যোজ্জ্বল বেওয়ারিশ কুকুরগুলো,
অস্তিত্ব সংকটে বর্তমান, কর্তৃত্ববাদীর রক্তচক্ষু বড্ড নিষ্ঠুর;
মৃত্যুর প্রহর গুনে ক্লান্ত পথিক আজ বিভৎস কঙ্কালসার।