বন্ধু গোলাম রশিদের মৃত্যুতে বন্ধুসভার শোক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি গোলাম রশিদ (৫১) মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি না-ফেরার দেশে পাড়ি জমান।
বুধবার রাত ১০টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার আজাইপুর-আরামবাগ-পোল্লাডাঙ্গা গোরস্তানে জানাজা শেষে গোলাম রশিদকে দাফন করা হয়। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার আরামবাগ মহল্লার গোলাম রাব্বানীর ছেলে। তিনি মা, স্ত্রী ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা যাঁদের হাত ধরে শুরু থেকে এগিয়ে এসেছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোলাম রশিদ। এ বিষয়ে সাধারণ সম্পাদক মাশরুফা খাতুন বলেন, ‘তিনি একাধিকবার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে অনেক কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জে স্কাউটস আন্দোলন গতি পায়। এগিয়ে চলেছে সুনিপুণভাবে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে ব্যথিত ও শোকাহত। এ শোকের মধ্যেই তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে।’
অর্থ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা