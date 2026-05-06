পরাজয় কি সত্যিই পরাজয়? ‘দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি’-এর শিক্ষা

বই আলোচনা
পরাজয় কি সত্যিই পরাজয়? ‘দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি’-এর শিক্ষা
দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি পড়া মানে কেবল একটি গল্প পড়া নয়; এটি যেন নীরবতার ভেতরে দাঁড়িয়ে মানুষের অদম্য আত্মাকে দেখার অভিজ্ঞতা। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এই উপন্যাসে এমন এক ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত সরল, কিন্তু অন্তর্গত দিক থেকে বিস্ময়করভাবে গভীর ও বহুমাত্রিক।
উপন্যাসটি একজন বৃদ্ধ কিউবান জেলে সান্তিয়াগোর গল্প; যে টানা ৮৪ দিন একটি মাছও ধরতে পারেনি। গ্রামবাসীর চোখে সে দুর্ভাগ্যের প্রতীক। তার শিষ্য ম্যানোলিন তাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, কিন্তু পরিবারের চাপে অন্য নৌকায় কাজ করতে বাধ্য হয়। এই প্রারম্ভিক নিঃসঙ্গতা সান্তিয়াগোর চরিত্রকে কেবল করুণ নয়, বরং দৃঢ় ও অন্তর্মুখী করে তোলে। সে হাল ছাড়ে না; বরং আরও গভীরে, আরও দূরে সমুদ্রে পাড়ি জমায়—নিজের ভাগ্যকে পুনর্লিখনের সংকল্প নিয়ে।
এরপর শুরু হয় এক বিশাল মার্লিন মাছের সঙ্গে তার লড়াই—যা কেবল শিকার আর শিকারির সংঘর্ষ নয়, বরং একধরনের পারস্পরিক স্বীকৃতি। সান্তিয়াগো মাছটিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখে, কিন্তু ঘৃণা করে না। সে তাকে ‘ভাই’ বলে ডাকে। এখানে প্রকৃতি শত্রু নয়; বরং সম্মানযোগ্য শক্তি। মানুষ বনাম প্রকৃতির যে প্রচলিত ধারণা, এই উপন্যাস তা অতিক্রম করে মানুষ ও প্রকৃতির গভীর সহাবস্থানের ইঙ্গিত দেয়।
উপন্যাসটির অনন্য দিক হলো জয় ও পরাজয়ের ধারণাকে একসঙ্গে উপস্থিত করা। সান্তিয়াগো বাহ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু আত্মিকভাবে ভেঙে পড়ে না। ‘আ ম্যান ক্যান বি ডেসট্রয়েড বাট নট ডিফিটেড’—এই ভাবনা পুরো উপন্যাসজুড়ে অনুরণিত হয়। এখানে পরাজয় মানে শেষ নয়; বরং তা একধরনের নৈতিক বিজয়ের পথ।
সান্তিয়াগোর অধ্যবসায়, তার গর্ব, তার অতীতের স্মৃতি এবং নিজের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা গল্পটিকে এক গভীর মানবিক স্তরে নিয়ে যায়। সে অজেয় প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও হাল ছাড়ে না। তার সংগ্রাম কেবল অর্থ বা খাবারের জন্য নয়; এটি নিজের অস্তিত্বের মূল্য প্রমাণের জন্য।
মানুষ, মাছ, সমুদ্র, নৌকা—সবকিছুই এখানে প্রতীকে পরিণত হয়েছে। মানুষ সীমিত, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি সীমাহীন। সমুদ্র অনিশ্চিত, কিন্তু তার ভেতরেই লুকিয়ে আছে সম্ভাবনা। মার্লিন যেন জীবনের সেই স্বপ্ন, যা অর্জন করতে গিয়ে মানুষ নিজের সীমা অতিক্রম করে।
উপন্যাসের শেষাংশ হৃদয়বিদারক, তবু তা গল্পের সঙ্গে গভীরভাবে মানানসই। এর সমাপ্তি সরল নয়; বরং জটিল ও চিন্তাজাগানিয়া। বইটি শেষ করার পরও প্রশ্ন থেকে যায়—জয় কী? পরাজয়ই–বা কী? মর্যাদা কি বাহ্যিক সাফল্যে, নাকি অন্তরের স্থিতিতে?
সব মিলিয়ে এই উপন্যাস একটি নীরব মহাকাব্য। ছোট পরিসরের ভেতর এত বিশাল দার্শনিক ও মানবিক গভীরতা খুব কম বই–ই ধারণ করতে পারে। এটি কেবল একজন বৃদ্ধ জেলের গল্প নয়; এটি মানুষের অদম্য আত্মা, তার গর্ব, তার একাকিত্ব এবং তার অটল বিশ্বাসের গল্প। এ কারণেই বইটি শেষ হলেও তার ঢেউ দীর্ঘদিন মনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।
