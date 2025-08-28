একটি দীর্ঘ রাতের গল্প
রাতের গর্ভে ডুবে যায় সূর্যের ডিম কুসুম আলো
কালোকেশী রাত দীর্ঘ হতে থাকে নিশুতি রজনীর,
চারদিকে টাংস্টেন ফিলামেন্ট জ্বলে উঠে জ্বলজ্বল
আমি আলো খুঁজি আকাশের গায়ে কোনো রুপালির।
কিছু তারা মিটমিট করে দূর গগনের কোল ঘেঁষে
শুনেছি তারারাও খসে পড়ে—এ নাকি উল্কা পতন,
চাঁদ থাকলেই রাতকে সুশ্রী নববধূ মনে হয়
থুতনি আগলে মুখ দেখতে ইচ্ছে করে
চাঁদের স্নিগ্ধ রুপালি আভার পরশের মতন।
নির্ঘুম চোখ তাকিয়ে আছে স্বপ্নের সিঁড়িতে
অপেক্ষা করছি রাতজাগা পাখির ডাক শুনতে
হঠাৎ হৃৎবনে ডেকে উঠল মায়ার চকোরীর সুর
আমি তখনো নিমগ্ন বেহিসাবি তারা গুনতে গুনতে।
একটি দীর্ঘ রাত কেটে গেছে সময়ের হাত ধরে
ভোরের আলোর আশায় অন্ধকার থেকে দিবসের চোখে।