অধিবাস্তব অনুষঙ্গ
কষ্ট পাহাড়ের পাথরগুলো নষ্ট হয় অদৃশ্য স্পর্শে
ধুলোঝড়ে ধূলিকণা জমে ঢেকে যায় রক্তক্ষরণ,
তৃণলতা জন্মায়, সবুজে আবৃত হয় সমস্ত শরীর
পাখিদের বসতি গড়ে, থেকে যায় চাপা আর্তনাদ।
প্রকৃতির খেলায় মাতাল হয়ে ওঠে ঘূর্ণন বাতাস
অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টি আঘাত হানে উপর্যুপরি,
ভিজে ভারী হয় নয়তো খরতাপে পুড়ে ছারখার
খসে পড়ে সবুজের আস্তরণ, শুরু হয় স্মৃতিচারণা।
নিয়তির স্রোতে ভেসে যায় অধিবাস্তব অনুষঙ্গ
নেতিয়ে পড়ে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে পরাস্ত আকাঙ্ক্ষা,
তবু অতীতের সাথে আপস করে না ব্যক্তিত্ব-
হতাশাগ্রস্ত আশা বেঁচে থাকে সময়ের অপেক্ষায়।