জীবন আলাপন
শিশির কখনোই ঘাসের হয় না
সে সূর্য আলোতে মিলিয়ে যায়,
বৃষ্টি কখনোই মেঘের হয় না
সময়ে সে ঝরে পড়ে মৃত্তিকায়।
পৃথিবীতে বন্ধন এক চেষ্টামাত্র
যা স্বার্থের টানে ফুরিয়ে যায়,
মানুষেরাও প্রতিনিয়ত নিঃস্ব অসহায়
ভালোবাসলেই প্রতারিত হতে হয়।
সবার ভালো করতে করতেই
আমার অস্তিত্ব বিলীন হলো তাই,
জানি জীবন মানে নিশ্চিত ক্ষয়
অপেক্ষায় মিলেছে কেবল পরাজয়।
তুমি অপচয়ে কিনলে জীবনের বরবাদ
আমি কিছু না করেও করলাম অপরাধ,
সব দরজা যেন দিল বন্ধ করে
জীবন বাঁচে না আর আলোহীন অন্ধকারে।
ওই শিশিরের মতোই একমাত্র এই জীবন
ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় জীবন আলাপন,
না আশা না ভালোবাসা না কোনো স্বপ্ন
বাঁচতে দাও কেবলই বাঁচার জন্য।