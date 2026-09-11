এক নির্জন, নিস্তব্ধ অরণ্যে
হাজার বছর ধরে পথ চলা
এই মুমূর্ষ পৃথিবীতে,
এক ক্লান্ত বিকেল, নিরস সন্ধ্যা,
প্রাণহীন সকাল ও শ্রান্ত নিশীথে।
অস্থির হৃদয়-মন এই সবেতে
চায় তারা প্রাণ, চায় হৃৎস্পন্দন,
এক মহাজাগতিক শান্তি—
নির্জন, নিস্তব্ধ, সরস আর রূপময় সবুজে।
উহাতেও আছে ভোর; হয় দিবা-রাত্রি,
আছে বিকেল, আছে সন্ধ্যা—
কিন্তু! ইহাতে আছে প্রাণ, আছে সজীবতা,
আর আছে এক মধুময় নিস্তব্ধতা।
নাই কোনো হিংসে, নাই চুলোচুলি,
নাহি আছে রত্ন, আর না মাদুলি,
আছে এক অপার্থিব সুখ,
আর তার সজীব রূপ।
এক নির্জন, নিস্তব্ধ অরণ্যে,
চন্দ্র–জোছনার পরশে,
বনজ বৃক্ষরাজির লতাগুল্মের বাহুতে।
এমন শান্তি মেলে নাই কভু,
শত মাস ও শত বরষে।