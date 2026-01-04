মগ্ন হও ভালোবাসায়
মৃত্যু এবং জীবন, সবই তোমার হাতে জমা,
আর কোথায়, কাকে খুঁজে পাব, বল?
সজনী, প্রিয়তমা আমার, আজ—
এই চোখ থেকে ঝরাও কেনো জল?
শতবার ডাকো যদি, আসি সহস্রবার,
একবার মম হৃদয় করেছি দান;
এক চোখ যদি কাঁদে তবে বলো;
কেমন করে অন্যটি ঘুমোবে, রবে প্রাণ?
কী জাদু আছে ওই চোখে? দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিশে গেলে—
পৃথিবীর সব আনন্দ সেখানে করে খেলা;
তোমার চোখে তাকালাম, অপার বিস্ময়ে জানলাম—
তুমিই আমার জগৎ হও, এভাবেই কাটে বেলা!
তোমার জন্যই ভেঙেছি শাসন, ফেলে এসেছি সব বাঁধন,
প্রতিটি নিশ্বাসের কেন্দ্র তুমি;
ভালোবাসার নতুন সুরে, ওগো চাঁদ, তোমার আলোয় ভরে,
দাও— মনের শূন্য এই ভূমি!
তোমার কণ্ঠস্বর যেন শীতল বেহালার সুর,
তুমি আমার সর্বরোগের মহৌষধ, মনে জাগে ভয়,
এই অনুভূতিগুলো একদমই নতুন নয়,
কিন্তু আমি চাই এটিই যেন আমার শেষ ‘অপরাধ’ হয়!
কী করে সম্ভব? কেন এমন হয়?
এই যে নিশ্বাস, এরাও আর নয় আমার অনুগত;
তোমার নিশ্বাসে, কেবল তোমার নিশ্বাসে,
আমার বসতি হোক স্থায়ী, হোক শাশ্বত!
ওগো চাঁদ, তুমি নেমে এসো—মনের জমিনে আমার,
তোমার ভেতরে মিশে যাই আমি, হয়ে একাকার!
মগ্ন হও ভালোবাসায়। ডুবে ডুবে নেমে এসো।
কেটে যাক জীবন ভালোবাসায়, ভালোবেসো!