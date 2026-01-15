শীত আবাহন
শীতার্দ্র হিমঘর হতে বেরিয়ে
মিষ্টি রোদের ওম খুঁজে চলি,
ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ে ভোরের সূর্য
এখনো আলসেমির চূড়ান্ত পর্যায়ে।
দিগন্তের পথে পা বাড়াতেই শিশিরগুলো
লুটিয়ে পড়ে আঙুলের ভাঁজে ভাঁজে।
ধোঁয়া ওঠা রান্নাঘরে পিঠার সুবাস
শীত আবাহন জানান দেয়।
পত্রশূন্য গাছপালায় অলংকারবিহীন
বিধবার সাজ
বৈরাগ্যের ধূসর মহিমা
জীবনের চাঞ্চল্য ম্লান করে দেয়।
তবু চলে বিত্তবানের শীত পোশাক
প্রদর্শনীর দেদার ভাবনা,
নিঃস্বদের উষ্ণতার স্বপ্নে দেখি
রিক্ততার বিষাদময় রূপ
উত্তুরে হাওয়া ক্রমশ কামারের
হাঁপরের মতো শীত তীব্রতা বাড়িয়ে তোলে।