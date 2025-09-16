সুনয়নার অপেক্ষায়

সুনয়নার অপেক্ষায়
এই যে সুনয়না,
তোমার সঙ্গে আজ ভোর দেখলাম
কাশবন নিবিড় দাঁড়িয়ে
স্বাগত জানাল তোমাকে,
ব্রহ্মপুত্রের জলে নেমে এল সূর্য,
জানাল কুর্নিশ সাদা মেঘেরাও
তোমার খোঁপায় জড়াতে ব্যাকুল
সেই কবে এক শরতে
এসেছিলে এলোচুলে
খোঁপায় জড়িয়ে কাশফুল,
হাতে বকুলের মালা
তোমাকে অভিবাদন জানাতে
প্রকৃতির এ আয়োজন
প্রিয়তমা,
তোমার হরিণীর মতো চোখে আটকেছি
তোমার রেশম কালো চুলে বোনা হাত রুমাল
বুক পকেটেই রাখি,
বোধকরি তোমার আলিঙ্গন।
ব্রহ্মপুত্রে পা ভেজাতেই
ঢেউগুলো সব স্তব্ধ হয়ে গেল
তোমার প্রেমের স্পর্শে
নদীকে শীতল করো,
অথচ আমি!
চাতকের মতো অপেক্ষায় থাকি দীর্ঘরাত্রি
তোমার কামনার চোখে
সজীব করো রুক্ষ প্রকৃতি
কিন্তু আমার বুকের জমিন
শুকিয়ে মরুর মতো
সেদিকে তোমার নজর কম কেন?
তোমার প্রতি আমার
অগাধ ভালোবাসা ও বিশ্বাস কিংবা
আমার ভালোবাসার পরীক্ষা নিতেই কী!