বন্ধুদের লেখা

জীবনানন্দীয় জীবন

লেখা:
নুসরাত জাহান
অলংকরণ: আরাফাত করিম

একটা জীবনানন্দীয় জীবন—
বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আসক্তি ছোটবেলা থেকে
পরে অবশ্য সেসব চাপা পড়ে গেছে।
কখনো ডন ভালো লাগে, আবার মাঝেমধ্যে
হুইটম্যান, অ্যালেন পো কিংবা শেক্‌সপিয়ারের সনেট!
এসব করেই তো পরবর্তী জীবনটা খোয়া গেল;
তিনি ভাবতেন—
ইলেকট্রনিক মিস্ত্রি হলেও ভালো হতো এর থেকে,
কিন্তু পাস করলেন ইংরেজি লিটারেচারে এমএ!

কিশোর সাহিত্য পড়বার পরের বেলাটা
আমায় বিমুগ্ধ করেছিল শুভ্র, মিসির আলি, হিমু-রূপা
পরে শরৎ, সমরেশ, বিভূতি; আরও পরে আহমদ ছফা!
সেই হলো সূচনা,
অদ্যাবধি ভাসমান জীবন খুঁজে পায়নি স্থবিরতা!
হঠাৎ খেই হারিয়ে ভাবি—
কী হলো কৌতূহলী বালিকার জীবনকে এমন জেনে?
সেই তো শেষ হলো ইংরেজি লিটারেচারে এমএ!

শুধু নয় জীবনযাপন কিংবা দৈহিক গঠনে একাত্মতা,
জন্মতিথি—কুম্ভ রাশি।
ও হ্যাঁ, আরেক কথা,
ফেব্রুয়ারিতে মেলে কাঞ্চন ফুলের দেখা!

