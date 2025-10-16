অদৃশ্য স্পৃহা
অতঃপর
মানুষ বেঁচে থাকতে চায়
কারণ সে জানে, কষ্টই অন্তরের পালক,
যা দিয়ে সে উড়ে যায় নতুন পথের খোঁজে।
যেমন বাতাসে দুলে ওঠে পাতার ছায়া,
যা কখনো থামে না, যাকে থামানো যায় না।
প্রকৃতির চোখে দেখি—
শস্যক্ষেত ধ্বংস হয় ঝড়ের হাত ধরে,
তবু ক্ষেতে ফসল ফোটে, নতুন স্বপ্নে ভরে।
মানুষের জীবন এক ভাসমান নৌকা
পথের খোঁজে হয়ে ওঠে দুঃসাহসিক ওডিসি।
বাঁচার ইচ্ছা মানুষের অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা,
কষ্ট মানে শেষ নয়, যেন এক ফিনিক্স পাখি
একটি ভোরের স্বপ্ন, মুক্তির অনুরণন।
জীবনের এই আকাঙ্ক্ষা সহজ নয়
বরং এটি আত্মার সাইলেন্ট রেভল্যুশন।