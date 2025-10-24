ঘুম নেই
ঘড়িতে সময় দ্বিপ্রহর
ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে আমি
ঘুটঘুটে অন্ধকারে অর্ধমৃত কল্পনা করছি
অতৃপ্ত আত্মা ভর করেছে।
রাতের সময় যেন ছত্রিশ ঘণ্টার
রক্তরাঙা চোখের দুপাতা এক হয় না
ভোরের অপেক্ষায় আর কত
শরীরটা প্রস্থানের আহ্বানে।
বোধশক্তি নেই
চিন্তনে ছেদ পড়েছে
অসাড়তার মিছিলে রংবেরঙের জীবন
ঘুম নেই বহুদিন ধরে।
আর কত অপেক্ষায় পরে
সুখ মিলবে জীবনে
আর কত অপেক্ষায়
মহাপ্রস্থানের ডাক আসবে।
অতৃপ্ত আত্মা কাবু করে রেখেছে
সমস্ত জগতের কোলাহল মৌন
ঘুম নেই বহুদিন ধরে
বেঁচে আছি যন্ত্রণাক্লিষ্টে।
সুকুমার্যের নিমার্ণে কত দৌড়ঝাঁপ
কত মানুষের কাছে নতজানু
জাগতিক মোহ চুষে খাচ্ছে সত্তাকে
ঘুম আসার নামগন্ধ নেই।
শরীরের শক্তি শেষের দিকে
আর কত নির্ঘুম কাটাব
আর কত বাহানা সাজাব
অর্ধমৃত দেহটার প্রস্থানে।
ঘড়িতে সময় দ্বিপ্রহর
ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে আমি
মরার জন্য প্রাণপণ লড়ছি
নির্ঘুম কত দিন থাকা যায় পৃথিবীতে।
কাঁপুনি দিয়ে স্থির হবে দেহ
মগজে বাঁধবে না নতুন সৃজন
চোখগুলো বন্ধ হবে
মহাঘুমের আয়োজনে।