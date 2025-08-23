হারিয়ে যাচ্ছি

হারিয়ে যাচ্ছি
একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছি
এই শহর ছেড়ে,
পিচঢালা পথ ছেড়ে,
ইট–বালি–কংক্রিটের দালান ছেড়ে,
হারিয়ে যাচ্ছি দূর থেকে দূরান্তে!
একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছি
গ্রাম–গ্রামান্তর ছেড়ে,
নদীর মায়া গাছের ছায়া ছেড়ে,
দূর্বাঘাসে ঢাকা মেঠো পথ ছেড়ে,
পাখি ডাকা মিষ্টি ভোর ছেড়ে,
ঝিরি ঝিরি বাতাসমাখা অলস দুপুর ছেড়ে,
হারিয়ে যাচ্ছি টিনের চালে বৃষ্টির টিপটিপ ছন্দ ছেড়ে,
দূর থেকে দূরান্তে!
একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছি
তোমাদের ছেড়ে,
তোমাদের মায়ার বাঁধন ছেড়ে,
আনন্দ, দুঃখ-ব্যথা ছেড়ে,
আলোয় ঢাকা এই ধরণী ছেড়ে,
হারিয়ে যাচ্ছি সব ছেড়ে!
একলা...অজানা সেই অতল অন্ধকারে।