অবহেলার ঋণ
জানালা খুলে দিয়ো কোনো এক পৌষের কোলাহলে
ইরেজারে মুছে দিয়ো সবগুলো কাল্পনিক খসড়াচিত্র,
অযথা সব আঁকাআঁকি কাটাকুটি পুরো পৃষ্ঠাজুড়ে
বিটোফেনের বিষাদময় করুণ আবাহনের সুরে।
নূতন কোনো পৃষ্ঠা বেছে নিয়ো।
প্রয়োজনে ব্যবহার করো সব নূতন রংপেনসিল;
শিখে রাখা সব কলাকৌশল
ভেবো না, নতুন ছবি এসে যাবে অবলীলায়; তাই—
পুরোনো খেরোখাতার অচল হিসাবের মিলনমেলায়
বলো কী আসে যায়?
বসন্তে খোলস বদলিয়ে নিয়ো কোনো এক অজুহাতে।
চলে যেয়ো ঘুরপথে নতুন অরণ্যের খোঁজে
অবসরে পূর্ণ করো শেষবেলার প্রয়োজন
ব্যতিব্যস্ত হয়ো চাতকী প্রাণে
ম্যাপল রাঙানো ধূসর রাস্তার বুকে
চুপি চুপি এঁকে দিয়ো শীতল পদচিহ্ন
ঝরাপাতার সঙ্গে আবার কোনো একদিন
সময়ে কিংবা অসময়ে শুধো অবহেলার ঋণ।