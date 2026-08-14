লগ্নটা প্রশান্তির
অপরাহ্ণের উষ্ণ, কোমল সোনালি
রোদের ভেতর,
অলস ঘুমকে উপেক্ষা করে
সুনসান সরু পথ ধরে
গল্পেরা মগ্ন স্বরে জেগে ওঠে।
উন্মুক্ত বুক মেলে দেয়
উদার পৃথিবী;
কানায় কানায় না ভরলেও,
রক্তিম চুম্বনে
ফুল ফোটে মন-বাগানে।
কোকিলের কুহুতানে
খুনসুটিরা ডানা মেলে,
গানেরা গুনগুনিয়ে
সুরের ভেলায় ভাসে।
তন্দ্রাচোখে প্রস্ফুটিত গোলাপের
শিশিরধারার কাছে
নিঃশব্দ আকুতিরা দাঁড়িয়ে থাকে;
অথচ হৃদয়হীন প্রকৃতি
দেয় না কোনো অনুমতি।
তবু লগ্নটা ক্লান্তির নয়—
বরং নীরবতার গভীরে
ধীরে ধীরে ফুটে ওঠা
এক অনন্ত প্রশান্তির।