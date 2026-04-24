নফসের গোলামি, কাল্টের অন্ধ গলি আর এক মনস্তাত্ত্বিক ময়নাতদন্ত

নফসের গোলামি, কাল্টের অন্ধ গলি আর এক মনস্তাত্ত্বিক ময়নাতদন্ত
পরিচালক ভিকি জাহেদের নির্মাণশৈলীর সিগনেচার স্টাইল হলো মানুষের মনের সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠকে উন্মোচন করা, যা আমরা সাধারণত লুকিয়ে রাখি। ‘চক্র–২’ ঠিক সে জায়গাতেই আঘাত করেছে। এটি কেবল একটি অতিপ্রাকৃত থ্রিলার নয়; বরং এটি মানুষের লোভ, নফস (প্রবৃত্তি) এবং কাল্ট সোসাইটির এক বিভীষিকাময় রূপক।
গল্পের মূল ভিত্তি হলো—মানুষ তার আকাঙ্ক্ষার কাছে কতটা অসহায়। সিরিজে দেখা যায়, প্রতিটি চরিত্র কোনো না কোনো অপূর্ণতা বা অতৃপ্তির পেছনে ছুটছে। ‘চক্র–২-এর ডার্ক টোন এবং সাউন্ড ডিজাইনের মতোই এখানেও প্রতিটি ফ্রেম চিৎকার করে বলছে, বাইরের অশরীরী আত্মার চেয়েও মানুষের নিজের ভেতরের নফস অনেক বেশি ভয়ংকর। কাল্ট লিডাররা যখন মানুষের এই গোপন লোভের চাবিটি পেয়ে যায়, তখন তারা আর মানুষ থাকে না; হয়ে ওঠে দাবার ঘুঁটি।
মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ‘চক্র–২’ আমাদের দেখায় যে মানুষকে বশে আনার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হলো তার আকাঙ্ক্ষা। যখন কেউ আপনাকে আপনার সবচেয়ে বড় অভাবটি পূরণের স্বপ্ন দেখায়, তখন আপনি স্বেচ্ছায় আপনার বিবেক বা ‘নফসে লাওয়ামা’কে বিসর্জন দেন। সিরিজের রহস্যময় আবহ আর ধীরগতির দৃশ্যগুলো দর্শকের অবচেতন মনে একধরনের প্যারানয়া তৈরি করে; যেখানে মনে হয়, আমরা কি আসলেই স্বাধীন? নাকি আমরা সবাই কোনো না কোনো অদৃশ্য কাল্টের সদস্য, যারা নিজেদের রিপুর হাতে বন্দী?
সিনেমাটোগ্রাফিতে ছায়ার ব্যবহার এবং শীতল আবহ ইঙ্গিত দেয়, প্রকৃত অন্ধকারের উৎস কোনো শয়তান নয়, বরং মানুষের সেই ‘আমি’; যা কেবল পেতে জানে, ছাড়তে জানে না। শেষ পর্যন্ত এটি একটি আয়নার মতো কাজ করে, যা আমাদের প্রশ্ন করে—আপনার নফস কি আপনার নিয়ন্ত্রণে, নাকি আপনিও কোনো এক চক্রের শিকলে বাঁধা পড়েছেন কেবল একচিলতে লোভের কারণে?
‘চক্র–২’ কেবল দেখার বিষয় নয়, এটি অনুভবের বিষয়। আপনি যদি ভিকি জাহেদের মতো ডিপ সাইকোলজিক্যাল টুইস্ট এবং মানুষের মনের কদর্যতা দেখতে পছন্দ করেন, তবে এই সিরিজ আপনার চিন্তার জগৎকে ওলটপালট করে দেবে। যেখানেই লোভের শুরু, সেখানেই আধিপত্যের জন্ম!