বেলা শেষে একমুঠো শূন্যতা,
দিনভর ভাঙা হাসির উপসংহার।
আকাশে রং মিশে যায় ধূসর ছায়ায়,
মন খুঁজে ফেরে অকারণ অপেক্ষার দ্বার।
চেনা মুখগুলোও আজ অপরিচিত,
শব্দেরা নিঃশব্দে হাঁটে ক্লান্ত পথে।
ভেবেছিলাম শেষ বিকেলে কেউ থাকবে,
কিন্তু পেয়েছি নিঃসঙ্গতা—অচেনা হাতে।
হারানো কথারা ভেসে বেড়ায় হাওয়ায়,
কান পেতে শুনি, কেবল নীরবতা।
স্বপ্নগুলো যেন থেমে গেছে হঠাৎ,
আলোর বদলে জ্বলে বিষাদের ব্যথা।
এতটুকু পথ হেঁটে এসে বুঝেছি,
সব চাওয়া পূর্ণতা পায় না,
আর এই জীবনের শেষ পাতায়
লেখা থাকে—বেলা শেষে একমুঠো শূন্যতা।