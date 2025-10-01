এখনো কি বৃষ্টিতে ভিজো
এখনো কি বৃষ্টিতে ভিজো?
আগের মতো করে─
নাকি স্মৃতির বাতায়ন খুলে যাবে সেই ভয়ে,
দৌড়ে পালাও কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে।
নাকি কোনো ভেজা হাতের স্পর্শ,
ভেজা চুলের গন্ধ, বৃষ্টিস্নাত নয়নের পলক ফেলা।
আবারও আকর্ষিত করবে তোমায়;
লুটিয়ে যাবে মৃত্তিকার ঘ্রাণে।
হারিয়ে যাবে আবারও কোনো সিক্ত নীলাঞ্চলে।
তুমি কি সেই ভয়ে নির্বিকার শুষ্ক ছাউনির নিচে?
এখনো কি বৃষ্টিতে ভিজো?
আগের মতো করে,
এখনো কি বৃষ্টিতে ধেয়ে যায় মন?
পুরোনো স্মৃতি মনে করে।
নাকি সময়ের স্রোতে ভেসে করো জীবনের সমাগম;
নাকি হৃদয় গহিনে আর স্পর্শ করে না বৃষ্টির গুঞ্জন।