কোথায় সুখ
যাচ্ছে কোথায় সুখ,
জমে কত দুঃখ,
একের পর এক ঝড় আসে—
কেন কাঁপে বুক?
রক্ত ঝরে পথে,
কী-ই বা হবে তাতে?
বিবেক যেন ঘুমিয়ে থাকে
নীরবতার রাতে।
নয়-ছয়ের এই জীবন,
বিষ-মধুর আয়োজন,
হাসির আড়াল, চোখের জলে
ভিজে ওঠে মন।
আবার নামে ছুইচাপ,
নাকপাশে জমে ক্ষোভ,
হাসির মুখে ক্লান্তি লুকাই,
বুকে জমে ক্ষোভ।
এই তো চলছে জীবন,
ঘরের ভেতর মরণ,
মোবাইলজুড়ে সবাই আছে—
তবু শূন্য মন।
তাই তো ফিরে যাই
শৈশবের সেই দিন,
মাঠের ধুলো, মায়ের ডাক—
কত আপন ঋণ।
ছিল না কোনো মোবাইল,
ছিল না এত ভিড়,
অল্পতেই যে সুখ মিলত,
সেই দিনগুলোই নীড়।