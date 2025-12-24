স্বপ্নবাজ
৫৪ বছরে অরক্ষিত শব্দমালায়
নেশা করেছিল যে যুবক, যৌবনে
৭১-এর অমোঘ টান রোমাঞ্চ জাগিয়েছিল
তাকে রাতের পর রাত দৃপ্ত নিশ্বাসে।
যুবকের চিন্তার ব্যাপ্তিতে কালি ফুরোয়নি,
তার যৌবনে বাঁধেনি বাংলার যৌবন।
যুবকের বিক্ষত অন্ত–হৃদয়
পরিশুদ্ধ হয়নি কোনো যুবতী দ্বারা।
যুবক ক্ষত হয়েছে অরক্ষিত শব্দমালায়, স্লোগানে—
আর বলিষ্ঠ হয়েছে নিঃশব্দ পথচলায়।
ফেলে আসা দুর্দমনীয় অর্ধেক জীবনে
খণ্ড খণ্ড অখণ্ড বালুকণায়,
কাদায়, মাটিতে আর সবুজ আশ্বাসে—
বছর বছর পলি, পার্বণ আর পিঠায়
৫৪ বছরে পরবর্তী নিঃশব্দ পথচারীর
অচেনা পথের ধুলো হয়েছে।
আসছে দ্বিতীয়ার্ধে নদীর প্লাবনে
পঞ্চাশের ক্ষত শরীর তার—
পরবর্তী পঞ্চাশের ঠিকানা হবে।
মাটির প্রদীপ হবে।
চরের জোনাকি হবে।
যেমন হয়েছিল ’৭১-এর
একদল স্বপ্নবাজ যুবক।
যেমন নেশা করেছিল তারা
মাটির গন্ধ এবং অরক্ষিত শব্দমালায়।