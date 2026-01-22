মেঘরাজ
কিছু সময় বড্ড বিষণ্ন মনে হয়,
অনিয়ন্ত্রিত মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে পরাস্ত নিউরনে অনুরণন তোলে।
নিশিরথের যাত্রী দোদুল্যমান সিদ্ধান্তে স্তম্ভিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়
পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায়—
অনিচ্ছার নির্মম দেয়ালে রক্তাক্ত আলপনার করুণ চিত্র।
কল্পিত অঙ্কিত বৃত্তে আবদ্ধ জীবনের দুঃস্বপ্ন;
দূর আকাশের ঝলমলে তারাগুলো কুয়াশার আবরণে অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট
কেন যেন তীব্র ভূকম্প কম্পিত করে বুক।
একটি মধুপূর্ণ পূর্ণিমা রাত...
অথচ আমি চাঁদ খুঁজে বেড়াই আকাশজুড়ে,
পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ বিদঘুটে সংস্কারের সমর্থক।
ইদানীং সরল অঙ্কের তুমিটা বড্ড জটিল সূত্রে হাঁটে
সমাধানের সামাজিকতায় ডানপক্ষ স্থির হয়ে যায়,
বৈধতার বৈষম্য অবিবেচকের মতো—
একটি স্বপ্নীল সুখের নীড়ে আঘাত হানে উপর্যুপরি,
ব্যর্থ নৈতিকতা উপদেশের ডালায় দাম্ভিকতা ছড়ায় বারংবার
ক্ষত-বিক্ষত করে প্রাপ্ত অলৌকিক প্রশান্তির রাজ্য,
উদ্ভূত প্রশ্নগুলো বিষাদের বিষে বিষাক্ত হয়ে তিক্ততার বাহক হয়।
মেঘরাজ!
তবু আমি বিশ্বাসের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছি—
আগামীকালের একটি নতুন সূর্যোদয়ের অপেক্ষায়।