বন্ধুসভার বন্ধুরা যেন ভালোবাসা নিয়ে মানুষের পাশে থাকে

বন্ধুসভার বন্ধুরা যেন ভালোবাসা নিয়ে মানুষের পাশে থাকে
দুর্বৃত্তদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত আক্রমণের পর অগ্নিসংযোগে কারওয়ান বাজারে অবস্থিত প্রথম আলো ভবন পুড়ে যায়। এই ভবনে ছিল প্রথম আলোর পাঠক সংগঠন বন্ধুসভার কার্যালয়। ১৮ ডিসেম্বর রাতে দেওয়া এই আগুনে প্রথম আলোর সংরক্ষিত সম্পদ এবং বন্ধুসভার মূল্যবান নথিপত্র ভস্মীভূত হয়। বন্ধুসভার ওপর এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন অভিনেতা খায়রুল বাসার। সেই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে বন্ধুদের ভালো কাজ অব্যাহত রাখার বার্তা দিয়েছেন শিক্ষাজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার হয়ে কাজ করা এই বন্ধু।
‘আমাদের বন্ধুসভা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যে বন্ধুসভার বন্ধুরা চর্চা করে পরিমল মানুষ হওয়ার চর্চা, চর্চা করে কীভাবে মানুষের পাশে থাকা যায়, কীভাবে বন্ধুর পাশে বন্ধু থাকা যায় এবং আমরা তা চেষ্টা করেছি। আমরা চেয়েছি প্রতিদিন একটা ভালো কাজ, যা এগিয়ে দিতে পারে আমাকে-আপনাকে-আমাদেরকে এক সুন্দর আগামীর দিকে। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো বা স্বেচ্ছাসেবী হাজার হাজার বন্ধুরা এই বন্ধুসভার হয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজ করে গেছে শুধু একটা উর্বর সুন্দর বিকশিত বাংলাদেশের আশায়।’
‘বাংলাদেশের ৬৪ জেলার বন্ধুদের প্রতি ভালোবাসা রইল, ভালোবাসা আর হৃদ্যতার বন্ধন অটুট থাকুক। বন্ধুসভার বন্ধুরা যেন সৃজনশীলতায় থাকে, ভালোবাসা নিয়ে মানুষের পাশে থাকে, ন্যায়ের পক্ষে থাকে। বরাবরের মতোই যেন যেকোনো দুর্যোগে বন্ধু হয়ে থাকে মানুষের পাশে। এই সামান্য সুন্দর চর্চা চালিয়ে যাবে বন্ধুসভা এই কামনা। আমাদের মন ভাঙুক তারা, সব ভাঙুক তারা, ভাঙতে ভাঙতে নিশ্চয়ই একদিন তারা ক্লান্ত হবে।’
‘জনতা অধিকারের আওয়াজ তুলবে, আঘাত এলে তা প্রতিরোধ করবে; স্বপ্রণোদিত হয়ে সহিংসতা জনতার কাজ নয়। যাঁরা সহিংসতা করছেন, তাঁরা কেবল জনতা শব্দের অধিকারী হলে খুব ভুল হচ্ছে, বস্তুত জনতা থেকে ক্রমেই দূরে যাচ্ছেন তাঁরা। সহিংসতা–ভাঙচুর–আঘাত কোনোভাবেই ন্যায্য নয় এবং কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা এই কালচারের অবসান চাই বর্তমান ও আগামীর জন্য। আঘাত করতে মেধা লাগে না। লেখাকে লেখা দিয়ে এবং কলমকে কলম দিয়ে জবাব দিতে হয়। সন্ত্রাস নয়, আমাদের যেতে হবে যুক্তিতর্ক শেষে ন্যায্যতা ও সুন্দরের দিকে।’
-জেনে রাখা ভালো, ‘ছায়ানট ভেঙে গান থামবে না; নজরুল রবীন্দ্র লালন বাদে বাংলা না।’