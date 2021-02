৩

আশফাক হঠাৎ চোখ খুলে নিজেকে দোতলা বাড়িটার ভেতরে আবিষ্কার করলেন। ঝাপসা দেখছেন সব। এই ঘন কুয়াশার রাতে তিনি ঘামছেন। উঠে বসে আশপাশে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ তার মনে হলো ‘নিয়নরাঙা’ শব্দটা তো তার বলা শব্দ। এটা তো শুধু নির্বাচিতাই জানত। তবে কি নির্বাচিতা ফিরে আসছে? কিন্তু নির্বাচিতা এত বছর পর কেন আসছে? কেন দেরি হবে না? ফিরে আসা জরুরি কেন? আশফাক পাগলের মতো খুঁজেই চলেছেন। কল্পনার স্মৃতিপট থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন, ফিরে পাচ্ছেন কিন্তু হারানোর মতো।

৪

নির্বাচিতা হাঁটছে, পাশে আশফাক আছেন। গত বছর ‘অ্যাবোরিজিনাল’ একটা ফেস্ট থেকে ট্রাইবাল মোটিফের শাড়িটা কিনেছিল সে। আশফাক কিনে দিতে চাইলেন কিন্তু নির্বাচিতা সমস্ত বিষয়েই স্বনির্ভরশীলতা আগলে নেয়। সে তার এই আত্মনির্ভরশীল বৈশিষ্ট্যের জন্য সবার একটু বিশেষ নজরে থাকে। এসবই তাকে আরও দশজন থেকে আলাদা করে। সে যেন ফ্যাশনে, ভূষণে, মননে, চলনে আগাগোড়া বিশেষণ। আশফাক তাকে দুচোখ ভরে দেখেন, ভাবেন। আশফাক চুপচাপ তার কথা শোনেন। তার মতে, নির্বাচিতা তাকে প্রতিমুহূর্তে শেখায়। আশফাকের ভেতরের কমতিগুলোতে আলো পড়ে। তিনি তার নিজেকে খুব ছোট অনুভব করান। কিন্তু এতে কোনো কষ্ট নেই তার। তিনি এক গভীর মোহ। কিন্তু এই মোহে কোনো ছাড় নেই। এ যেন অনাদিকাল আঁকড়ে রাখা মোহ। এখানে ভালোবাসার দরকার নেই। নির্বাচিতা আশফাককে বলেছিল, ‘The struggle against man and power is the struggle against memories and forgetting.’ Milan Kundra-র context বলে নয়, নির্বাচিতার কথা হিসেবেই আশফাক মনে রেখেছেন লাইনটা।