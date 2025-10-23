কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মরণে
শাক্তব্রত
জ্বলন্ত সিগারেটের মতো ফুরিয়ে আসতে আসতে
মগজে ধোঁয়া নিয়ে তুমি চাইছ
যতটা নিজেকে ভালোবাসতে
ততটাই ক্ষয়ে যাচ্ছ নিজের ভেতরে
মদের বোতলে মদ, মাথার ভেতরে মদ
এ শরীর যেন একটা মদের কারখানা
নেশায় দুলিয়ে দিচ্ছে মত
শিকড় ছড়িয়ে খুলে যাচ্ছে হাজারটা জট
ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে আসছে, প্ররোচনা
যতটাই বাঁচার, ঠিক ততটাই আত্মহননের
যেন গিঁটের সঙ্গে গিঁটের, পথের মধ্যে পথের
সুন্দর সব গিরগিটির বাচ্চার আলোচনা
সবটাই আসলে বুনন অথবা খননের
বা তীব্র দংশনেরও বলতে পারো
যতটাই জিতবে ভাবো, ততটাই হারো
কারও ধার ধারো বা না-ধারো
নিচে গিরিখাত, ম্যাজিক জলপ্রপাত
ওপরে আগুন জ্বালানোর অপঘাত
মৃত্যু অথবা জীবন—সবটাই ইটে আর পাথরে