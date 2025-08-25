নির্জনতার গান
রোদ আছে, তবু কেমন শীতল,
হাওয়ায় ভাসে বসন্তের গন্ধ,
পাতারা ঝরে, পাতারা গজায়,
প্রকৃতির খেলা বড় অদ্ভুত ঢং।
তুমি এলে নিঃশব্দ পায়ে,
জিজ্ঞাসা চোখে, মেঘলা ভাষায়,
‘কে তুমি? কেন এসেছ?’
আমি কি জানি, এই পথের সন্ধানেই?
নিভৃতে বসে দেখি প্রকৃতি,
নতুন পাতার হাসি,
পুরোনো দিনের ম্লান গন্ধ,
সময়ের বয়ে যাওয়া বাঁশি।
তুমি বললে, ‘একা মানে শূন্যতা নয়,
একা মানে নিজেকে জানা,
নীরবতার মাঝে লুকিয়ে থাকে,
জীবনের নতুন দানা।’
চুপ থেকে আমিও শুনি,
বাতাসে মিশে যায় অজানা সুর,
নির্জনতাকে ভয় পাইনি আর,
সঙ্গী করেছি এক নিঃশব্দ প্রভা।