আমাদের বিতর্কচর্চা

বিতর্ক কেন করি? এর জবাবে প্রায় সব বিতার্কিককে বলতে শুনেছি—সত্যকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চাই; কুসংস্কার ও অজ্ঞতার ঊর্ধ্বে প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে বিতর্ক করি; সত্য প্রতিষ্ঠায় বিতর্ক করি। তবে এগুলোর পাশাপাশি সবচেয়ে সহজ কথায় বোধ হয় বলা যায়, নিজেকে যুক্তিবোধের মাধ্যমে পরিশীলিত করে এবং অন্যের মতকে প্রাধান্য দিতে শেখার প্রক্রিয়াটিই বিতর্ক।

এ ব্যাপারে বিশ শতকের পাশ্চাত্যের দার্শনিক কার্ল রেইমান্ড পপ্পারের একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ‘I May Be Wrong And You May Be Right And, By An Effort, We May Get Nearer The Truth.’

বিতর্ক হলো বিশেষভাবে তর্ক। বলা হয়, Debate Is a Art of Improvisation, বিতর্ক উদ্বুদ্ধকরণের শাস্ত্র। বিতর্ক যুক্তিবোধের শাস্ত্র। অতি সাধারণ কথায় নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে দলীয় অবস্থান থেকে তত্ত্ব উদাহরণ ও তথ্য দিয়ে যুক্তিপূর্ণভাবে নিজের বক্তব্য উপস্থাপনাই হলো বিতর্ক। প্রাচীনকালে গ্রিসের এই চর্চাটি উপমহাদেশ হয়ে বাংলাদেশে আসে। গ্রিক সভ্যতার বিকাশে বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অনেকে গ্রিসের দার্শনিক ডেমসথেনেসকে বিতর্কশাস্ত্রের জনক বলেন। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস উদ্বুদ্ধকরণের এই শিল্পেই যুবসমাজকে নৈতিকতা ও আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বিতর্ক বৃহৎ পরিসরে মুক্ত সমাজ ও গণতন্ত্র বিকাশের প্রয়োজনীয় উপাদানের সন্নিবেশ ঘটায়।