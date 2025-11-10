মৃন্ময়ী
বহুদিন পরে,
ঠিক তিন বসন্তের দিন অতিবাহিত হলো—
চারিধারে কত ভিন্নতা আজ,
কথারা সুর বেঁধেছে নানা তালে।
আজ স্মৃতি রোমন্থন হলো—
বসন্ত দূতের কুহুতানে,
বাড়ি হতে কয়েক ক্রোশ দূরে—
অদৃশ্যে বিচরণের প্রয়াসে দুকদম চলেছিলাম।
তাকিয়ে থাকার লোভে পড়ে কথা জমেনি,
বিভোল নেত্রে যার প্রেম জাগে—
তার চাহনিই কবিতা হয়ে উঠে,
বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকাই তো কাব্য।
আজ এত দিন পরে কেন জানি,
মৃন্ময়ী মননে জাগ্রত হচ্ছে,
নতুন গল্পের আসর আর বসবে না—
কবিতার লাইনগুলোও আর সাজবে না।
আজও মৃন্ময়ী আছে,
তবে—
বহুদূরে, অদৃশ্যের কাছাকাছি!
পাণ্ডুলিপির খাতায় বিরহের সমাবেশে।
মনে পড়াটা মেনে নিলাম,
কথাদের অবাধ্যতায় আবার চয়িত মৃন্ময়ী—
হারিয়ে যাক,
এই ভালো, বসন্তের দিনে একা থাকি আজ।
বিভোল নেত্রের মৃন্ময়ী,
হারিয়ে যাক স্মৃতি থেকে—
কথা থেকে বহুদূরে,
অদৃশ্যে মিশে যাক লেখাগুলো।