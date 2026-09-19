আমি আকাশ হতে চাই
আমি আকাশ হতে চাই,
যেখানে মানুষেরা আসে মেঘ হয়ে—
অতিথির মতো, থাকে ক্ষণিক,
তবু আকাশ তো থাকে!
একান্ত নীল,
অচঞ্চল এক অস্তিত্বের রেখায় গাঁথা।
আমি আকাশ হতে চাই,
যেখানে প্রেম আসে ধূসর ধোঁয়ায়,
তবু হারায় না হৃদয়ের স্বচ্ছতা।
কারও আসা বা যাওয়ায়
আকাশ কি কখনো নিজের রং বদলায়?
না, সে থাকে স্থির, শান্ত, সর্বত্র বিস্তৃত।
আমি আকাশ হতে চাই,
কারণ রাতের নিস্তব্ধতায়
একটা চাঁদ জ্বলে, নিঃশব্দে ভালোবাসে,
অন্ধকারের বুকে আশার মতো
আলোকছায়া ছড়িয়ে দেয় নিরবধি।
আমি আকাশ হতে চাই,
যখন আমি কাঁদি—
সে কান্না হয় বৃষ্টির মতো,
যার সুরে মানুষ খুঁজে পায় পরিত্রাণ,
শোকের জলেও ভিজে ওঠে প্রাণের ঘ্রাণ।
আমি আকাশ হতে চাই,
কারণ আকাশের মতো বিস্তৃত মন চাই আমার,
যেখানে ক্ষুদ্রতা নেই, নেই হিংসা বা দ্বিধা,
যেখানে প্রতিটি হৃদয়ের ব্যথা
এক আশ্রয় পায়—বিশ্বাসের ছায়ায়।
আমি আকাশ হতে চাই,
কারণ আমি পরিবর্তনের সাক্ষী হতে চাই,
যেখানে সময় বদলায়, রং বদলায়,
তবু আমি থেকে যাই—
এক অদৃশ্য গভীরতায়
স্থির, কিন্তু সীমাহীন।
আমি আকাশ হতে চাই—
কারণ আকাশ কখনো কারও হয় না,
তবু সে সবার।
তেমনি আমি—
নির্বাক ভালোবাসা হয়ে
সব কষ্টের ছায়া হই,
তবু নিজেই রয়ে যাই আকাশ হয়ে।