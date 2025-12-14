আকাশছোঁয়া গল্প

আকাশছোঁয়া গল্প
জীবন কখনো সমুদ্রের ঢেউ,
কখনো মরুভূমির নীরবতা।
কখনো ভিজে ওঠে অনাবিল শিশিরে,
কখনো শুকিয়ে যায় নিজের অগোচরে।
তবু আমরা হাঁটি—
পদচিহ্নের ওপরে নতুন পদচিহ্ন রেখে
প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে পুনরায় জন্ম দিই।
নীরবতা অনেক কিছু শেখায়, শোনা যায় না,
কিন্তু ভেতরে অদৃশ্য আলো জ্বেলে দেয়।
সুখের দরজায় দাঁড়িয়ে যে দুঃখ কড়া নাড়ে,
তাকেও একদিন নিজের ঘরের অতিথি মনে হয়।
জীবনটা যেন এক আকাশ—
যেখানে থাকে রোদ, মেঘ, ঝড়, নীরবতা
কিছুদিন আকাশ পরিষ্কার, কিছুদিন কালো।
আমরাও নিজস্ব রঙে ধীরে ধীরে হয়ে উঠি
এক চলমান আকাশছোঁয়া গল্প।