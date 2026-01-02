স্বপ্ন এবং মৃত্যুর মাঝখানে
তখনো মৃত্যুর কথা ভাবিনি,
স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম, কিন্তু
পাহাড়সম বাধার কথা ভাবিনি।
হঠাৎ একদিন দেখা হলো
সেই অনাকাঙ্ক্ষিত বাধার সাথে—
তখনো মাথায় কিছু খেলেনি।
চলে যেতে থাকলাম
জীবনের পরবর্তী পাতাগুলোয়—
হঠাৎ আসলো মাথায়,
আমার মৃত্যু হবে একদিন!
কী হবে স্বপ্নের সেদিন?
মৃত্যু যদি চলে আসে
তা তো হবে পূরণহীন মানহীন—
তবে আজ কি মৃত্যুর ভয়ে
স্বপ্নগুলোকে করে দেব ডাস্টবিন!
ভাবলাম, হতে হবে দুশ্চিন্তাহীন
ভাবতে হবে আরও বেশ কিছু দিন।
মৃত্যু তো হবেই
স্বপ্ন থাকতে হবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দ্বিধাহীন।