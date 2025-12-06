জীবনের মোহনায়
নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখি ঢেউ আসে আর যায়,
হাজার চিন্তা কেবল বারবার পাল্টায়,
এক ভাবনার মাঝে অন্য ভাবনা এসে পড়ে,
কিছুতেই সে চিন্তার স্রোত ঠেকানো যায় না।
ভেসে যায় কত শেওলার দল,
ভেসে যায় কত বাসস্থানের খড়কুটো
ভেসে যায় কত ভালোবাসার মালা,
কিছুই থাকে না,
স্রোতের অভিমুখে ভেসে যায়।
ভেসে চলে কত কত স্মৃতি,
শুধু নির্বাক দৃষ্টিতে, চেয়ে দেখা
নেই তার বুকের মাঝে কোনো কিছু
কেবল থাকে ভাবনার এক আবেশটুকু,
অতীত–বর্তমান হারিয়ে যায়,
চিত্ত শুধু মুগ্ধতায় আপ্লুত!
এ–ই কি জীবন!
আজ আছি
কাল ভেসে যাব চিরতরে কালের স্রোতে,
কেউ ফিরে তাকাবে না এ জীবনের দিকে,
সবাই বলবে এটাই জীবন,
কেউ থাকে না কখনো এখানে,
কিছুদিনের জন্য মায়ার বাঁধন
একে অপরের সঙ্গে,
শুধু অজস্র ঢেউ থেকে যায় নদীর বুকে,
কূলহারা তারা—
কলকল ভাষায় বলে যায় আত্মকথা,
বুকের পাঁজরে কত কত স্মৃতি নিয়ে
দুরন্ত গতিতে ছুটে চলে মোহনায়।