বুঝে নাও ক্ষমা
তুমি যার দিকে পাথর ছুড়েছিলে,
সে হয়তো তোমার জন্য প্রার্থনা করেছে—
কিছু মানুষ ভাঙা মন নিয়েও
ক্ষমার ফুল ফোটাতে জানে।
ক্ষমা মানে সব ভুলে যাওয়া নয়,
ক্ষমা মানে নিজেকে হালকা করা—
অতীতের ভার নামিয়ে রেখে
নিজেকে আরেকটু শান্ত দেখা।
অনেক সময় কাঁদিয়ে দিয়ে কেউ
নিজেই কাঁদে নিঃশব্দে রাতভর।
তুমি যদি পারো, ক্ষমা করে দাও—
হয়তো সেই ক্ষমাই হবে তার পথঘাটের জোর।
রাগ রাখলে তুমি পোড়ো আগুনে,
ক্ষমা করলে জিতে যায় জীবন।
শান্তি শুধু যুদ্ধ জিতে আসে না—
কখনো কখনো হার মানা ক্ষমায়ও জাগে ধ্বনি।
শেষ পর্যন্ত সবাই তো মানুষই,
ভুল হবে, ব্যথা দেবে, মুখ ফিরিয়ে নেবে।
তবু যে মানুষটা ক্ষমা করতে জানে—
সে-ই সত্যিকারের বিজয়ী।